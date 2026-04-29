Крім того, показала фото з новонародженою донечкою. Цим вона поділилася в інстаграм-сторіс.

Інна розповіла, що народжувала природним шляхом. За її словами, донечка дуже схожа на батька.

Губи, ніс, очі, обличчя і навіть група крові – то його. А я настільки його люблю, що тільки рада,

– написала Бєлєнь.

Блогерка зізналася, що після пологів одразу заснула і погано пам'ятає частину подій після народження дитини. У цей час поруч із немовлям перебував її чоловік.

Інна Бєлєнь розповіла про пологи і показала доньку / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Інна Бєлєнь одружена з Іваном Яловенком. Вони знали одне одного ще зі школи, але згодом втратили контакт. Після участі Інни в "Холостяку-13" пара знову почала спілкуватися, з часом їхні стосунки переросли у роман. Наприкінці грудня 2025 року вони заручилися, а вже 3 лютого 2026 року стали подружжям.

Як проходила вагітність Інни Бєлєнь?

Раніше блогерка ділилася, що після операції з корекції грудей лікарі радили їй зачекати з вагітністю щонайменше рік. Проте життя внесло свої корективи. На початку вагітність майже не була помітною – до п'ятого місяця животик не виражався, проте Інна страждала від сильного токсикозу. У другому триместрі Бєлєнь почувалася значно краще: залишалася активною і навіть багато подорожувала. Втім, на пізніх термінах самопочуття знову погіршилося: з'явилися токсикоз, печія та проблеми з кровообігом.