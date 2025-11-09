Укр Рус
9 ноября, 17:22
Наталка Денисенко показала роскошный дом, в котором живут участницы "Холостяка-14"

Мария Примыч
Основні тези
  • Наталка Денисенко показала закулисье 14 сезона шоу "Холостяк", рассказывая условия проживания участниц.
  • Актриса отметила, что Тарас Цимбалюк ищет красивую, спокойную, реализованную партнершу с чувством юмора.

Наталка Денисенко показала закулисье 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является ее коллега и друг Тарас Цимбалюк. Актриса пообщалась с девушками и показала дом, в котором они живут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Холостяка". Денисенко пришла к участницам проекта, когда они заселялись в дом.

Наталка Денисенко рассказала, что Тарас Цимбалюк никогда не будет с такой женщиной, как она. По словам актрисы, мужчина ищет красивую, спокойную, реализованную партнершу, с чувством юмора, которая будет его поддерживать.

Цимбалюк не советовался с Денисенко, идти ли ему на "Холостяк".

Вы ему предложили пойти на проект в то время, когда он был растерян, 
– сказала Наталка.

Денисенко поделилась, что девушки живут в хороших условиях. Дом имеет три этажа.

Дом, в котором живут участницы "Холостяка" / Скриншоты с видео

 

 

Бэкстейдж "Холостяка": смотрите видео онлайн

Наталка также опубликовала фотографии и видео из закутков "Холостяка" в инстаграме.

В сети много споров: есть ли сценарий на проекте? Я лично имела возможность попасть за кулисы и увидеть, как происходит съемка, как живут девушки в доме, что остается за кадром, 
– написала она.

Первые выпуски "Холостяка": главное

  • Напомним, что команда "Холостяка" разделила первую вечеринку проекта на 2 выпуска. Премьера состоялась 17 октября на телеканале СТБ, а продолжение показали через неделю, 24 октября.

  • Первая вечеринка проходила в стиле кинофестиваля. Тарас Цимбалюк встречал девушек на красной дорожке, а они приезжали к нему на белом лимузине.

  • В 3 выпуске "Холостяка" произошел первый громкий скандал сезона. Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия поссорилась с конкурентами и покинула проект по собственному желанию. Другие участницы обвинили модель в неискренности и в том, что она была любовницей. София же заявила, что это слухи, а впоследствии сообщила, что будет подавать в суд, однако пока не раскрыла на кого.

  • Сейчас на проекте остались 11 девушек.