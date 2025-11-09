Наталка Денисенко показала роскошный дом, в котором живут участницы "Холостяка-14"

Наталка Денисенко показала закулисье 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является ее коллега и друг Тарас Цимбалюк. Актриса пообщалась с девушками и показала дом, в котором они живут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Холостяка". Денисенко пришла к участницам проекта, когда они заселялись в дом.

Наталка Денисенко рассказала, что Тарас Цимбалюк никогда не будет с такой женщиной, как она. По словам актрисы, мужчина ищет красивую, спокойную, реализованную партнершу, с чувством юмора, которая будет его поддерживать.

Цимбалюк не советовался с Денисенко, идти ли ему на "Холостяк".

Вы ему предложили пойти на проект в то время, когда он был растерян,

– сказала Наталка.

Денисенко поделилась, что девушки живут в хороших условиях. Дом имеет три этажа.

Дом, в котором живут участницы "Холостяка" / Скриншоты с видео

Наталка также опубликовала фотографии и видео из закутков "Холостяка" в инстаграме.

В сети много споров: есть ли сценарий на проекте? Я лично имела возможность попасть за кулисы и увидеть, как происходит съемка, как живут девушки в доме, что остается за кадром,

– написала она.

