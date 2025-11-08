Проект не был моей мечтой, – участница "Холостяка" вышла на связь после вылета из шоу

На экраны вышел 4 выпуск романтического шоу "Холостяк". Проект покинуло две девушки. Среди них менеджер по логистике Юлия Артюх.

Юлия Артюх прокомментировала участие в проекте на своей странице в инстаграме, пишет 24 Канал. Она поделилась впечатлениями и поблагодарила за поддержку.

Бывшая участница "Холостяка-14" с Тарасом Цимбалюком призналась, что решение пойти на проект было для нее спонтанным. Однако она рада такому жизненному опыту.

Ну что же, мой путь на этом проекте завершился... За эти три недели было очень много всего – и еще больше осталось за кадром, как видите, мы много смеялись. Проект "Холостяк" не был моей мечтой, но я искренне верю – ничего не бывает случайным,

– рассказала Юлия Артюх.

Напомним, Тарас Цимбалюк попрощался с Юлией, поскольку считает, что она еще не готова к серьезным отношениям.



Тарас и Юлия / Фото из инстаграма Юлии Артюх

Также в 4 выпуске проект покинула Надежда Авраменко, с которой Тарасу не удалось почувствовать романтической энергии. Об этом сообщили на странице проекта.

Как прошел 4 выпуск "Холостяка"?