Проєкт не був моєю мрією, – учасниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після вильоту з шоу

На екрани вийшов 4 випуск романтичного шоу "Холостяк". Проєкт залишило двоє дівчат. Серед них – менеджерка з логістики Юлія Артюх.

Юлія Артюх прокоментувала участь у проєкті на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал. Вона поділилась враженнями та подякувала за підтримку.

До слова "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком: що відомо про учасниць проєкту

Колишня учасниця "Холостяка-14" з Тарасом Цимбалюком зізналась, що рішення піти на проєкт було для неї спонтанним. Однак вона рада такому життєвому досвіду.

Ну що ж, мій шлях на цьому проєкті завершився… За ці три тижні було дуже багато всього – і ще більше залишилося за кадром, як бачите, ми багато сміялись. Проєкт "Холостяк" не був моєю мрією, але я щиро вірю – нічого не буває випадковим,

– розповіла Юлія Артюх.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк попрощався з Юлією, оскільки вважає, що вона ще не готова до серйозних стосунків.



Тарас та Юлія / Фото з інстаграму Юлії Артюх

Також у 4 випуску проєкт покинула Надія Авраменко, з якою Тарасу не вдалось відчути романтичної енергії. Про це повідомили на сторінці проєкту.

Як минув 4 випуск "Холостяка"?