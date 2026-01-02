Вместе ли Тарас Цимбалюк и победительница "Холостяка" Надин Головчук
Сегодня, 2 января, на телеканале СТБ вышло пост-шоу 14 сезона реалити-шоу "Холостяк". В студии собрались участницы, чтобы рассказать, как изменилась их жизнь после проекта, а также главный герой Тарас Цимбалюк.
На пост-шоу появилась и победительница "Холостяка", модель из Хмельницкого Надин Головчук. Так, стало известно, что им с Тарасом Цимбалюком не удалось сохранить отношения после проекта, пишет 24 Канал.
Надин Головчук рассказала, что после проекта они с Тарасом Цимбалюком пробовали строить отношения. По правилам проекта, влюбленные были вынуждены скрываться.
Актер вспомнил, что после "Холостяка" у него начались съемки в фильме. У мужчины почти не было выходных, поэтому он редко виделся с любимой. Во время последних встреч они закрывались друг от друга.
Каждая последующая встреча давала понять, что мы пытаемся искусственно что-то запустить. Это чувствовалось. Впоследствии я поднял эту тему,
– поделился Цимбалюк.
Головчук призналась, что участие в проекте повлияло на ее эмоциональное состояние. По словам девушки, она "выгорела" и не коммуницировала нормально с людьми, даже в компании друзей молчала.
Я настолько была истощена, уставшая от этого. Я чувствовала в середине, что у меня нет ресурса не только на строительство отношений с Тарасом, а у меня есть совсем немножко резервной энергии, которую я могу дать сейчас себе,
– добавила модель.
Цимбалюк чувствовал, что Надин было трудно после проекта. Сама девушка призналась, что была действительно счастлива и влюблена, поэтому хотела исправить ситуацию, чтобы их история с Тарасом продолжилась.
После проекта я боялась проявлять себя, быть собой. Я закрылась от себя и, возможно, не могла проявить себя для мужчины. У меня не хватило сил, я выгорела быстро,
– рассказала Головчук.
Однако Надин носит кольцо, которое ей подарил Тарас, на левой руке.
Это воспоминание и уважение к Тарасу, к нашей истории. Потому что я ему очень благодарна. Я не чувствовала влюбленности 2 года. Я хотела это почувствовать. Я хотела почувствовать бабочки в животе. Я хотела почувствовать заботу к себе, я ее получила. Я хотела эти объятия и связь,
– отметила она.
Как прошел финал 14 сезона "Холостяка"?
В финале 14 сезона "Холостяка" осталось три участницы: Надин Головчук, Анастасия Половинкина и Ирина Пономаренко. В начале недели они провели день с Тарасом Цимбалюком. Каждая из девушек выбрала завтрак, обед или ужин, а также – организовать свидание самостоятельно или нет.
После свиданий Цимбалюк собрал всех участниц вместе и попрощался с Ириной, а Надин и Анастасии вручил розы. Впоследствии Тарас и финалистки отправились во Львов, где состоялись последние свидания сезона.
В конце выпуска главный герой проекта традиционно сделал финальный выбор. Цимбалюк вручил кольцо Головчук, а Половинкиной сказал, что не чувствовал от нее достаточно инициативы.