Кристина Горняк обвинила участницу шоу "Холостяк" в пророссийских взглядах и показала скриншоты

После ссоры на "Холостяке-15" Кристина Горняк опубликовала в Threads комментарии о русскоязычных книгах и украинском языке в Киеве, которые она связала с Дариной Заинчуковской. Тем временем сама Дарина предложила Кристине вместе пройти проверку на полиграфе. Она хотела выяснить, кто кому угрожал во время съемок.

В третьем выпуске шоу, вышедшем 30 октября, Дарина Заинчуковская усомнилась в мотивах Горняк. Когда Кристина получила розу от Вячеслава Кравцова, Дарина заметила, что одни участницы ищут любовь, а другие – известность. Открыто они поссорились во время обсуждения Анны Мишак, за которую заступилась Заинчуковская.

Еще до выхода эпизода Дарина "Электродива" вспомнила и нынешнюю жену Владимира Остапчука, за которым ранее была замужем Кристина. В том же посте она добавила, что ей жаль Владимира.

Горняк, со своей стороны, опубликовала в тредсе скриншоты комментариев за 2025 год. На них видны два имени аккаунтов: electro_diva_ua и electro_diva_. В февральском комментарии с первого профиля автор жаловалась, что в книжных магазинах ей предлагают издания на украинском языке, тогда как ей легче читать на русском. В июле с того же профиля написали, что киевляне якобы никогда не говорили на украинском.

Пост Дарины "Электродивы" / скриншот kristygor

На другом скриншоте пользовательница из Ивано-Франковска рассказывала, как часто слышит русский язык и дома, и в Киеве. С аккаунта electro_diva_ ей ответили, что в столицу можно не ехать, а оставаться в своем городе.

Пост Дарины "Электродивы" / скриншот kristygor

Еще один комментарий из этого профиля содержал оскорбления в адрес сети "Сильпо".

Пост Дарины "Электродивы" / скриншот kristygor

Кристина назвала такие высказывания пророссийскими. Она добавила, что на съемках разговаривала бы с Дариной иначе, если бы тогда видела эти комментарии.

Скажу одно – таких, как ты, не должно быть в инфопространстве. И я очень надеюсь, что так и будет,

– написала Горняк.

Предложение Заинчуковской пройти полиграф касалось самой ссоры на шоу. Дарина отрицала, что называла кого-то "шавкой", и предложила обеим в прямом эфире ответить на вопросы об этом оскорблении и угрозах. По ее версии, она хотела поговорить с Кристиной наедине, а поссориться предложила именно Горняк.

Единственный полиграф, на который тебе нужно пойти, – это в правоохранительные органы,

– ответила Кристина и попросила Дарину больше не упоминать ее имя.

Пост Кристины Горняк / скриншот kristygor

Кстати, фаворитка "Холостяка-15" показала, как она выглядела до похудения на 30 кг, и раскрыла секрет своей фигуры.

