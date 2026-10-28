Фаворитка "Холостяка-15" показала, как выглядела до похудения на 30 кг, и раскрыла секрет своей фигуры

В своем видео в инстаграме она откровенно рассказала о сложном периоде. По словам девушки, еще три года назад она совершенно не понимала, куда двигаться дальше, пыталась найти себя и набирала лишний вес из-за эмоционального переедания.

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Пересматриваю эти кадры и думаю: как же много всего произошло между "тогда" и "сейчас"– призналась Елизавета.

Чтобы вдохновить других, участница реалити-шоу поделилась собственным списком привычек, которые помогли ей измениться. Она подчеркнула, что не всегда идеально их соблюдает, но постоянно к ним возвращается.

Прежде всего девушка советует ежедневно двигаться, найти любимое занятие и наладить режим сна. Также важно позаботиться о полноценном питании без жестких диет и голоданий. В своих сторис она добавила, что правильный рацион составляет 80 процентов успеха.

Следующие шаги касаются психического здоровья и саморазвития. Елизавета рекомендует ставить конкретные цели, ограничивать время в соцсетях и уделять внимание освоению новых навыков. Не менее важно установить личные границы, научиться говорить "нет" и сократить общение с теми, кто принижает.

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В заключение девушка советует действовать, не ожидая мотивации, просить поддержки у близких или специалистов, когда становится тяжело. А главное – замечать даже самый незначительный собственный прогресс и не сбрасывать со счетов сделанное после неудачных дней.

Известно, что в целом девушке удалось похудеть почти на 30 килограммов и полностью изменить свой образ жизни. Сейчас она развивает собственное диджитал-агентство в Киеве и активно занимается спортом.

Ранее о своем похудении рассказала известная певица FIЇNKA. За короткое время ей удалось сбросить 12 килограммов.