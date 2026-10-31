Кто не получил розу от Кравцова: имена участниц, покинувших "Холостяк-15"

Вячеслав Кравцов продолжил знакомство с участницами и сделал очередной выбор в романтическом реалити-шоу. Кто не смог покорить сердце главного героя и покинул проект?

В пятницу, 30 октября, вышел 3-й выпуск 15-го сезона "Холостяка". Главный герой проекта Вячеслав Кравцов продолжил знакомство с участницами после первой вечеринки. Девушек ждали новые встречи с баскетболистом, эмоции и борьба за возможность продолжить участие в реалити-шоу. 24 Канал рассказывает, кто покинул "Холостяк-15" в третьем выпуске и как прошел очередной этап романтического шоу.

Что произошло в 3-м выпуске "Холостяка-15"

Третий выпуск романтического реалити-шоу начался с неожиданного признания Вячеслава Кравцова. Во время встречи с участницами баскетболист рассказал, что до знакомства на проекте уже виделся не только с Любовью Конате, но и с 24-летней Дарьей Дандик. Девушка призналась, что сначала подумала, что Кравцов ее не узнал.

Дарья Дандик / Фото из инстаграма dandikdaria

Не менее напряженным стал разговор между участницами. Кристина Горняк поинтересовалась, кто ранее подавал анкету на участие в "Холостяке". Выяснилось, что это делала 32-летняя Анна Мишак. Она объяснила, что подавала заявку еще на предыдущий сезон, однако тогда не знала, кто станет главным героем.

После этого Мария Захватова заявила, что Анна угрожала ей после первой вечеринки. По словам воздушной гимнастки, соперница якобы обещала, что ей будет "вдвое хуже", а также давала участницам прозвища и пыталась собирать компромат. Сама эта ситуация стала поводом для новой напряженности в доме девушек.

В то же время Вячеслав Кравцов пригласил на индивидуальное свидание Валерию Полянскую – менеджера и близкую подругу телеведущей Леси Никитюк. Для встречи баскетболист подготовил настоящий сюрприз: подарил девушке роскошное платье, завязал ей глаза и привез на специальную подвесную платформу, которую подняли высоко над землей. Там пара смогла провести время вдвоем, наслаждаясь живописным видом.

Кто покинул "Холостяк-15" в 3-м выпуске

Первой участницей, которая попрощалась с Вячеславом Кравцовым в третьем выпуске, стала 22-летняя Мария Пейзак из Киева. Девушка работает SMM-менеджером и пришла на проект в надежде встретить мужчину, с которым сможет построить крепкую семью.

Возраст Вячеслава Кравцова также не стал для Марии препятствием. Разница в 17 лет напоминала ей историю ее собственных родителей, чей брак она считает примером искренней любви.

Григорий Решетник и Мария Пейзак / Фото из инстаграма grisha_reshetnik

Еще одной участницей, покинувшей "Холостяк-15", стала 31-летняя Мария Захватова из Борисполя. Она работает воздушной гимнасткой и имеет собственную студию, где обучает будущих чемпионов. В детстве Мария пережила непростой период обучения в школе-интернате, однако смогла превратить этот опыт во внутреннюю силу.

Вячеслав Кравцов поблагодарил участницу за откровенность, в частности за историю о конфликте между девушками. В то же время баскетболист признался, что не почувствовал между ними связи и понял, что Мария – не тот человек, с которым хочет двигаться дальше. Сама же девушка предположила, что могла напугать Кравцова своей искренностью, и не скрывала, насколько сильно расстроилась из-за такого решения.

Григорий Решетник и Мария Захватова / Фото из инстаграма grisha_reshetnik

Еще одной участницей, покинувшей "Холостяк-15", стала 32-летняя Анна Мишак из Киева. Она работает инженером-дронотехником и пришла на проект с желанием снова поверить в любовь. Анна пережила тяжелую личную утрату: ее муж, с которым она прожила в браке девять лет, погиб на войне.

Причиной прощания с участницей стало ее поведение по отношению к другим девушкам. Вячеслав Кравцов заявил, что не поддерживает унижения и угрозы и не хочет видеть такого в отношениях, поэтому решил завершить знакомство с Анной. Остальные участницы восприняли это решение с облегчением. Сама же Анна не сдерживала слез: она призналась, что хотела поближе познакомиться с баскетболистом, пообщаться и посмеяться вместе.

Григорий Решетник и Мария Захватова / Фото из инстаграма grisha_reshetnik

Что ждать в следующем выпуске "Холостяка-15"

В следующем выпуске романтического реалити, вероятно, появится еще одна участница, у которой уже был опыт участия в предыдущем сезоне "Холостяка". Ее возвращение может стать неожиданностью как для Вячеслава Кравцова, так и для других девушек.

Между тем третий выпуск запомнился не только борьбой за внимание главного героя, но и напряженностью в отношениях между участницами. В частности, Дарья Макларен поспорила с Кристиной Горняк и сказала, что станет подругой Екатерины Остапчук, нынешней женой бывшего мужа Кристины.