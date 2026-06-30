Первая вечеринка "Холостяка-15" уже состоялась: эксклюзивные кадры со съемок реалити-шоу

Новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" уже начался. Команда СТБ сняла первую вечеринку, на которой, по традиции, главный герой знакомится с участницами проекта.

На официальной странице шоу в Instagram появились первые кадры со съемочной площадки.

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Для первой встречи с девушками новый Холостяк Вячеслав Кравцов выбрал современный монохромный образ в стиле smart casual. Он появился в светло-бежевом костюме свободного кроя, состоящем из безрукавного двубортного жакета со спущенными плечами и декоративным ремешком сбоку. Под жакет спортсмен надел базовую белую футболку, а завершили образ широкие брюки в тон. Из аксессуаров Кравцов выбрал черные часы, которые контрастировали со светлым нарядом.

В свою очередь, неизменный ведущий проекта Григорий Решетник остался верен классике, выбрав темный костюм, белую рубашку и галстук.

Съемки первой вечеринки "Холостяка" обычно длятся до поздней ночи, ведь этот этап является одним из самых масштабных во всем сезоне. Так, около двух часов ночи Григорий Решетник опубликовал инстаграм-сториз, в которой сообщил, что команда до сих пор работает на площадке.

Григорий Решетник рассказал о съемках нового сезона "Холостяка" / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно о новом сезоне "Холостяка"?

Главный герой реалити-шоу более 10 лет выступает за сборную Украины по баскетболу. За свою карьеру он играл в НБА и ведущих евролигах.

Премьера 15-го сезона "Холостяка" запланирована на осень 2026 года на телеканале СТБ.

Других подробностей о съемках создатели шоу пока не раскрывают.

В то же время накануне в сети уже появилось первое видео со съемок нового сезона, на котором можно увидеть одну из участниц реалити.