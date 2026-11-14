Кравцов не сдержался и впервые поцеловал участницу: чем удивил 5 выпуск "Холостяка-15"

Пятая неделя романтического реалити-шоу "Холостяк-15" подарила немало эмоций, неожиданных признаний и новых чувств. Вячеслав Кравцов наконец-то решился на первый поцелуй сезона, а церемония роз завершилась.

В пятницу, 13 ноября, вышел пятый выпуск 15-го сезона шоу "Холостяк". На этот раз Вячеслав Кравцов вместе с участницами отправился в Закарпатье, где девушек ждали необычные испытания, свидания и откровенные разговоры. Героям проекта предстояло снять маски и показать, какими они являются на самом деле. 24 Канал рассказывает, что произошло в новом выпуске и чем он запомнился зрителям.

Как прошел 5-й выпуск "Холостяка-15"

Пятый выпуск начался с необычного эксперимента от ведущего Григория Решетника. Он предложил участницам определить черты характера Вячеслава Кравцова, которые они готовы принять, а также назвать его возможные "красные флажки".

Однако настоящей проверкой на откровенность стало задание, в ходе которого девушкам пришлось показать содержимое своих смартфонов. Переписка, история поиска и личные фотографии раскрыли немало неожиданного. В частности, выяснилось, что одна из участниц пыталась заранее о чем-то договориться со Славой.

Не обошлось и без романтических моментов. Холостяк пригласил на совместное свидание Дарью Харитонову и Елизавету Колношенко. Сначала девушек ждали соревнования на велотреке: победительница могла самостоятельно выбрать, как продолжить встречу.

Первой финишировала Дарья, которая захотела провести время с Кравцовым в SPA-комплексе. Однако сначала баскетболист отправился на массаж с Елизаветой. Харитонова не стала ждать в стороне и решила напомнить о себе.

Дария Харитонова / Фото из инстаграма haritonovadd

Впоследствии Вячеслав и Дарья остались вдвоем у бассейна. Пара общалась, отдыхала и даже танцевала в воде. Атмосфера между ними постепенно стала романтичной, и в конце концов Кравцов поцеловал девушку.

Рядом с ней я вообще обо всем забыл. В тот момент я не смог себя остановить,

– признался "Холостяк".

Для 15-го сезона это стал первый поцелуй. Дарья также осталась довольна свиданием, а в конце встречи получила от Вячеслава розу.

Ушла ли кто-нибудь из "Холостяка-15" в 5-м выпуске

Церемония роз на этой неделе также отличалась от предыдущих. Вместо привычного оформления зала организаторы подготовили для Вячеслава особую экспозицию: участницы собственноручно создали картины с короткими посланиями.

Каждая работа содержала два слова. Одно должно было раскрыть черту характера или привычку Холостяка, которую девушка готова принять, а другое – особенность самой участницы, с которой потенциальному партнеру пришлось бы смириться.

Вячеслав Кравцов / Фото из инстаграма slava5555

Перед церемонией Кравцов решил пообщаться с девушками, с которыми в течение недели у него было меньше всего возможностей познакомиться поближе. После индивидуальных бесед баскетболист принял решение не прощаться ни с одной из участниц.

Ранее мы рассказывали, как Вячеслава Кравцова поздравили с Днем холостяка в Киеве.