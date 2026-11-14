Кравцов не стримався і вперше поцілував учасницю: чим здивував 5 випуск "Холостяка-15"

У п'ятницю, 13 листопада, вийшов п'ятий випуск 15 сезону "Холостяка". Цього разу В'ячеслав Кравцов разом з учасницями вирушив на Закарпаття, де на дівчат чекали незвичні випробування, побачення та відверті розмови. Герої проєкту мали зняти маски й показати, якими є насправді. 24 Канал розповідає, що відбулося в новому випуску та чим він запам'ятався глядачам.

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Як минув 5 випуск "Холостяка-15"

П'ятий випуск розпочався з незвичного експерименту від ведучого Григорія Решетника. Він запропонував учасницям визначити риси характеру В'ячеслава Кравцова, які вони готові прийняти, а також назвати його можливі "червоні прапорці".

Однак справжньою перевіркою на відвертість стало завдання, під час якого дівчатам довелося показати вміст своїх смартфонів. Листування, історія пошуку та особисті фотографії відкрили чимало несподіваного. Зокрема, з'ясувалося, що одна з учасниць намагалася заздалегідь про щось домовитися зі Славою.

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Не обійшлося й без романтичних моментів. Холостяк запросив на спільне побачення Дарію Харитонову та Єлизавету Колношенко. Спочатку на дівчат чекали змагання на велотреку: переможниця могла самостійно обрати, як продовжити зустріч.

Першою фінішувала Дарія, яка захотіла провести час із Кравцовим у SPA-комплексі. Проте спочатку баскетболіст вирушив на масаж із Єлизаветою. Харитонова не стала чекати осторонь і вирішила нагадати про себе.

Дарію Харитонова / Фото з Інстаграму haritonovadd

Згодом В'ячеслав і Дарія залишилися вдвох біля басейну. Пара спілкувалася, відпочивала та навіть танцювала у воді. Атмосфера між ними поступово стала романтичною, і зрештою Кравцов поцілував дівчину.

Поруч з нею я взагалі про все забув. В моменті, що стався, я не зміг себе зупинити– зізнався Холостяк.

Для 15 сезону це став перший поцілунок. Дарія також залишилася задоволеною побаченням, а наприкінці зустрічі отримала від В'ячеслава троянду.

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Чи покинула хтось "Холостяк-15" у 5 випуску

Церемонія троянд цього тижня також відрізнялася від попередніх. Замість звичного оформлення залу організатори підготували для В'ячеслава особливу експозицію: учасниці власноруч створили картини з короткими посланнями.

Кожна робота містила два слова. Одне мало розкрити рису або звичку Холостяка, яку дівчина готова прийняти, а інше – особливість самої учасниці, з якою потенційний партнер мав би змиритися.

В’ячеслав Кравцов / Фото з Інстаграму slava5555

Перед церемонією Кравцов вирішив поспілкуватися з дівчатами, з якими протягом тижня мав найменше нагод познайомитися ближче. Після індивідуальних розмов баскетболіст ухвалив рішення не прощатися з жодною з учасниць.

Раніше ми розповідали, як В’ячеслава Кравцова привітали з Днем холостяка в Києві.