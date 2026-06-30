Решетник заинтриговал: появилось первое видео со съемок шоу "Холостяк" с Вячеславом Кравцовым

В интернете появились первые эксклюзивные кадры со съемочной площадки нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главным героем проекта стал известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов.

На опубликованном видео с канала хo.magazine запечатлен момент первого знакомства спортсмена с одной из участниц. Девушка со светлыми волосами, которая выбрала для встречи короткое блестящее платье, решила привлечь внимание мужчины необычным перформансом.

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Она достала из машины красную дорожку, самостоятельно расстелила ее на асфальте и прошагала по ней к главному герою.

Съемки шоу / скриншот из видео

Подойдя к Вячеславу, девушка пожала ему руку и начала объяснять смысл своего эффектного выхода. Также на просочившихся кадрах можно заметить большой белый лимузин. По замыслу создателей проекта, именно в нем в свою очередь ждали другие претендентки на сердце "Холостяка".

Особое внимание на видео привлекает существенная разница в росте между парой. Рост украинского баскетболиста составляет 212 сантиметров, поэтому на фоне девушки он выглядит очень контрастно.

Ночные съемки и интрига от Григория Решетника

Тем временем неизменный ведущий проекта Григорий Решетник подогрел интерес аудитории загадочной публикацией в своих соцсетях. В два часа ночи он выложил сторис, намекнув на активный съемочный процесс.

Ночь… а мы работаем. Подробности завтра, точнее, уже сегодня…,

– написал телеведущий.

Рассказ Григория Решетника / фото из Instagram

Стоит отметить, что производство первой вечеринки "Холостяка" традиционно очень масштабно и длится почти сутки. Именно поэтому съемки первого знакомства главного героя с девушками часто проходят в ночное время.

Напомним, что стали известны доходы нового "Холостяка" Кравцова: элитная недвижимость, бизнес, автомобили и штрафы.