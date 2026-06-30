Решетник заинтриговал: появилось первое видео со съемок шоу "Холостяк" с Вячеславом Кравцовым
В интернете появились первые эксклюзивные кадры со съемочной площадки нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главным героем проекта стал известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов.
На опубликованном видео с канала хo.magazine запечатлен момент первого знакомства спортсмена с одной из участниц. Девушка со светлыми волосами, которая выбрала для встречи короткое блестящее платье, решила привлечь внимание мужчины необычным перформансом.
Также интересно Главные секс-символы украинского шоу-бизнеса среди мужчин
Она достала из машины красную дорожку, самостоятельно расстелила ее на асфальте и прошагала по ней к главному герою.
Съемки шоу / скриншот из видео
Подойдя к Вячеславу, девушка пожала ему руку и начала объяснять смысл своего эффектного выхода. Также на просочившихся кадрах можно заметить большой белый лимузин. По замыслу создателей проекта, именно в нем в свою очередь ждали другие претендентки на сердце "Холостяка".
Особое внимание на видео привлекает существенная разница в росте между парой. Рост украинского баскетболиста составляет 212 сантиметров, поэтому на фоне девушки он выглядит очень контрастно.
Ночные съемки и интрига от Григория Решетника
Тем временем неизменный ведущий проекта Григорий Решетник подогрел интерес аудитории загадочной публикацией в своих соцсетях. В два часа ночи он выложил сторис, намекнув на активный съемочный процесс.
Ночь… а мы работаем. Подробности завтра, точнее, уже сегодня…,
– написал телеведущий.
Рассказ Григория Решетника / фото из Instagram
Стоит отметить, что производство первой вечеринки "Холостяка" традиционно очень масштабно и длится почти сутки. Именно поэтому съемки первого знакомства главного героя с девушками часто проходят в ночное время.
Напомним, что стали известны доходы нового "Холостяка" Кравцова: элитная недвижимость, бизнес, автомобили и штрафы.