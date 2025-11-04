Получают ли девушки гонорар за участие в "Холостяке"

Будущий этнолог Виточка Зварич, которая участвовала в 14 сезоне "Холостяка", ответила, получают ли участницы романтического реалити-шоу гонорар.

Подробностями она поделилась в интервью РБК-Украина, передает 24 Канал.

Виточка Зварич опровергла слухи о том, что девушкам оплачивается участие в проекте "Холостяк".

Ни одна из девушек не получает никаких финансовых "плюшек", все приходят на проект исключительно по собственному желанию. Хоть и с разными целями. В том числе – романтическими,

– отметила она.

В то же время будущий этнолог призналась, что была бы не против получить деньги.

Может, меньше нервничала бы (смеется – РБК-Украина),

– добавила Виточка.

Виточка Зварич на проекте "Холостяк" / Фото из инстаграма девушки

Кстати! В прошлом году в интервью Люкс ФМ Ксения Шербач также говорила, что участницам не платят за участие в "Холостяке". Девушка снималась в 13 сезоне проекта, когда главным героем был ветеран войны Александр Терен.

"Мы пришли на проект не ради денег, а ради эмоций, опыта и возможности найти любовь. Участие в шоу – это не работа, это выбор. Каждая из нас решила попробовать что-то новое, открыться навстречу отношениям и, возможно, найти своего человека", – объяснила Щербач.

Что известно о Виточке Зварич?