Чи отримують дівчата гонорар за участь у "Холостяку"
- Віточка Зварич підтвердила, що дівчата не отримують гонорар за участь у шоу "Холостяк".
- Вона зазначила, що учасниці приходять на проєкт за власним бажанням, хоча й з різними цілями.
Майбутня етнологиня Віточка Зварич, яка брала участь у 14 сезоні "Холостяка", відповіла, чи отримують учасниці романтичного реаліті-шоу гонорар.
Подробицями вона поділилась в інтерв'ю РБК-Україна, передає 24 Канал.
Віточка Зварич спростувала чутки про те, що дівчатам оплачується участь у проєкті "Холостяк".
Жодна з дівчат не отримує ніяких фінансових "плюшок", усі приходять на проєкт виключно за власним бажанням. Хоч і з різними цілями. В тому числі – романтичними,
– зазначила вона.
Водночас майбутня етнологиня зізналась, що була б не проти отримати гроші.
Може, менше нервувалася б (сміється – РБК-Україна),
– додала Віточка.
До речі! Торік в інтерв'ю Люкс ФМ Ксенія Шербач також говорила, що учасницям не платять за участь у "Холостяку". Дівчина знімалась у 13 сезоні проєкту, коли головним героєм був ветеран війни Олександр Терен.
"Ми прийшли на проєкт не заради грошей, а заради емоцій, досвіду і можливості знайти кохання. Участь у шоу – це не робота, це вибір. Кожна з нас вирішила спробувати щось нове, відкритися назустріч стосункам і, можливо, знайти свою людину", – пояснила Щербач.
Що відомо про Віточку Зварич?
Нагадаємо, що Віточка Зварич покинула проєкт "Холостяк" у 2 випуску. Дівчина зізнавалась, що участь у реаліті-шоу стала для неї унікальним досвідом і цікавою пригодою, хоч і тривала вона недовго.
Вона родом із міста Біла Церква Київської області. Віточка популяризує традиційний український одяг та етноаксесуари.
Коли Віточці було 19 років, у неї діагностували рак щитоподібної залози. "Я ледь не померла тоді. Я могла задихнутися. Я пишаюсь тим, що пройшла цю історію гідно", – ділилась майбутня етнологиня.