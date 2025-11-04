Чи отримують дівчата гонорар за участь у "Холостяку"

Майбутня етнологиня Віточка Зварич, яка брала участь у 14 сезоні "Холостяка", відповіла, чи отримують учасниці романтичного реаліті-шоу гонорар.

Подробицями вона поділилась в інтерв'ю РБК-Україна, передає 24 Канал.

Віточка Зварич спростувала чутки про те, що дівчатам оплачується участь у проєкті "Холостяк".

Жодна з дівчат не отримує ніяких фінансових "плюшок", усі приходять на проєкт виключно за власним бажанням. Хоч і з різними цілями. В тому числі – романтичними,

– зазначила вона.

Водночас майбутня етнологиня зізналась, що була б не проти отримати гроші.

Може, менше нервувалася б (сміється – РБК-Україна),

– додала Віточка.

Віточка Зварич на проєкті "Холостяк" / Фото з інстаграму дівчини

До речі! Торік в інтерв'ю Люкс ФМ Ксенія Шербач також говорила, що учасницям не платять за участь у "Холостяку". Дівчина знімалась у 13 сезоні проєкту, коли головним героєм був ветеран війни Олександр Терен.

"Ми прийшли на проєкт не заради грошей, а заради емоцій, досвіду і можливості знайти кохання. Участь у шоу – це не робота, це вибір. Кожна з нас вирішила спробувати щось нове, відкритися назустріч стосункам і, можливо, знайти свою людину", – пояснила Щербач.

Що відомо про Віточку Зварич?