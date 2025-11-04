Подробицями вона поділилась в інтерв'ю РБК-Україна, передає 24 Канал.

Віточка Зварич спростувала чутки про те, що дівчатам оплачується участь у проєкті "Холостяк".

Жодна з дівчат не отримує ніяких фінансових "плюшок", усі приходять на проєкт виключно за власним бажанням. Хоч і з різними цілями. В тому числі – романтичними,
– зазначила вона.

Водночас майбутня етнологиня зізналась, що була б не проти отримати гроші.

Може, менше нервувалася б (сміється – РБК-Україна),
– додала Віточка.

Віточка ЗваричВіточка Зварич на проєкті "Холостяк" / Фото з інстаграму дівчини

До речі! Торік в інтерв'ю Люкс ФМ Ксенія Шербач також говорила, що учасницям не платять за участь у "Холостяку". Дівчина знімалась у 13 сезоні проєкту, коли головним героєм був ветеран війни Олександр Терен.

"Ми прийшли на проєкт не заради грошей, а заради емоцій, досвіду і можливості знайти кохання. Участь у шоу – це не робота, це вибір. Кожна з нас вирішила спробувати щось нове, відкритися назустріч стосункам і, можливо, знайти свою людину", – пояснила Щербач.

Що відомо про Віточку Зварич?

  • Нагадаємо, що Віточка Зварич покинула проєкт "Холостяк" у 2 випуску. Дівчина зізнавалась, що участь у реаліті-шоу стала для неї унікальним досвідом і цікавою пригодою, хоч і тривала вона недовго.

  • Вона родом із міста Біла Церква Київської області. Віточка популяризує традиційний український одяг та етноаксесуари.

  • Коли Віточці було 19 років, у неї діагностували рак щитоподібної залози. "Я ледь не померла тоді. Я могла задихнутися. Я пишаюсь тим, що пройшла цю історію гідно", – ділилась майбутня етнологиня.