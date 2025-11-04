Подробностями она поделилась в интервью РБК-Украина, передает 24 Канал.
Виточка Зварич опровергла слухи о том, что девушкам оплачивается участие в проекте "Холостяк".
Ни одна из девушек не получает никаких финансовых "плюшек", все приходят на проект исключительно по собственному желанию. Хоть и с разными целями. В том числе – романтическими,
– отметила она.
В то же время будущий этнолог призналась, что была бы не против получить деньги.
Может, меньше нервничала бы (смеется – РБК-Украина),
– добавила Виточка.
Виточка Зварич на проекте "Холостяк" / Фото из инстаграма девушки
Кстати! В прошлом году в интервью Люкс ФМ Ксения Шербач также говорила, что участницам не платят за участие в "Холостяке". Девушка снималась в 13 сезоне проекта, когда главным героем был ветеран войны Александр Терен.
"Мы пришли на проект не ради денег, а ради эмоций, опыта и возможности найти любовь. Участие в шоу – это не работа, это выбор. Каждая из нас решила попробовать что-то новое, открыться навстречу отношениям и, возможно, найти своего человека", – объяснила Щербач.
Что известно о Виточке Зварич?
Напомним, что Виточка Зварич покинула проект "Холостяк" во 2 выпуске. Девушка признавалась, что участие в реалити-шоу стало для нее уникальным опытом и интересным приключением, хоть и длилось оно недолго.
Она родом из города Белая Церковь Киевской области. Виточка популяризирует традиционную украинскую одежду и этноаксессуары.
Когда Виточке было 19 лет, у нее диагностировали рак щитовидной железы. "Я едва не умерла тогда. Я могла задохнуться. Я горжусь тем, что прошла эту историю достойно", – делилась будущий этнолог.