Половинкина поразила невероятным видом на пост-шоу. В частности, внимание привлекло ее платье, передает 24 Канал.
Анастасия Половинкина выбрала платье красного цвета от украинского бренда tonia.studio. Оно сделано из премиального шелкового бархата и стоит 139 тысяч 400 гривен.
Платье имеет эффект корсета, а также разрез на бедре и ноге, что добавляет сексуальности. Кроме того, к нему прикреплена цепь, которая делает образ более эффектным. К платью можно одевать длинные перчатки и акцентные украшения.
Платье, в котором Анастасия появилась на пост-шоу / Скриншот с сайта
В инстаграме Половинкина поблагодарила стилиста "Холостяка" Юрия Вариводу, который помог с образом на пост-шоу. Проектный менеджер отметила, что он смог "передать настроение, историю и показать ее".
В комментариях под сообщением Анастасия получила немало комплиментов:
- "Очень красиво, стильно, сексуально – вау!"
- "Вау, Анастасия, вы невероятная звезда".
- "Просто невероятно красивая и умная девушка!"
- "Какая ты же роскошная, пылай".
- "Как ей идут эти цвета".
- "Очень красивый образ".
Реакция сети на образ Половинкиной / Скриншоты из инстаграма
Почему шиперят Половинкину и Цимбалюка?
Напомним, что недавно Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина встретились в Буковеле. Однако в Карпатах девушка отдыхала с певцом Виталием Островским. Их сфотографировали за поцелуем. Пока никто не рассказывает, что их на самом деле связывает.
К тому же Тарас комментирует сообщения Анастасии в инстаграме. Когда же девушка высказалась о его выборе, актер написал: "Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь".
На пост-шоу Половинкина призналась, что чувствовала агрессию и злость, когда Цимбалюк не выбрал ее в финале "Холостяка", но сейчас проектный менеджер не обижается на него.
Девушка также поделилась, что не находится в отношениях, но одновременно отметила, что проект закончился, поэтому инициативу должен проявлять мужчина.
После пост-шоу в сети начали шиперить финалистку "Холостяка" и Цимбалюка.