В прошлом году главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" стал ветеран российско-украинской войны Александр Будько, более известный под позывным "Терен". Однако он был не единственным кандидатом на эту роль.

Приглашение принять участие в проекте также получил известный защитник "Азовстали" Михаил Дианов. Теперь он впервые поделился, почему отказался от участия в шоу. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

По словам Михаила, предложение стать главным героем "Холостяка" он услышал во время съемок другой телепрограммы. Тогда на площадке также присутствовал телеведущий Григорий Решетник. Однако Дианов сразу отказался, отметив, что формат шоу ему совсем не нравится. Он откровенно признался, что реалити вызывает у него неприятные ассоциации с "публичным домом".

Как на шоу можно открываться кому-то на камеру. Тем более я прекрасно видел, что "Терен" с наушником был постоянно, и ему что-то говорили. Ты приходишь, стоят 20 девушек, которые, в основном, блогерши и тиктокерши,

– отметил защитник.

Он добавил, что совсем не жалеет, что тогда не принял предложение об участии в "Холостяке", ведь видел, сколько хейта полилось в сторону Александра.

Интервью с Михаилом Диановым: смотрите видео онлайн

Заметим, сейчас проходят съемки 14 сезона "Холостяка". На этот раз главным героем шоу стал украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша", фильма "Черный ворон" и многих других, Тарас Цимбалюк. Накануне наша редакция о том, как прошли съемки первой вечеринки нового сезона "Холостяка".