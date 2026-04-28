Новый Холостяк показал, как выглядят его родители: редкое фото из Одессы

Новым главным героем романтического реалити "Холостяк" стал известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. После этой новости к его личной жизни приковано повышенное внимание публики.

В частности, поклонники все больше интересуются и его семьей. На днях спортсмен впервые за долгое время поделился фото с родителями – фотографию он опубликовал в инстаграмм-сторис.

Фото Вячеслава Кравцова с родителями сделаны в Одессе. Вместе они посетили одно из местных заведений.

Мать спортсмена Наталья была одета в белую рубашку и темно-синюю кофту., отец Валерий – в темно-синий свитер и белую футболку. Сам Вячеслав выбрал образ в белом: рубашку и брюки.

Вячеслав Кравцов с мамой и отцом / Скриншот с инстаграм-сторис

Заметим, что мама нового Холостяка имеет частный профиль в инстаграмме. В описании на странице указано, что Наталья Кравцова интересуется нутрициологией, любит людей и путешествия.

Страница мамы Вячеслава Кравцова в инстаграмме / Скриншот с сети

Об отце Вячеслава информации в открытых источниках найти не удалось.

Что известно о новом Холостяке?

На официальном сайте СТБ указано, что Слава Кравцов родился в Одессе Баскетболом он стал заниматься в 11 лет. В 17 переехал в Киев для развития карьеры, а уже в 18-19 лет дебютировал в составе национальной сборной Украины.

На протяжении своей карьеры Кравцов выступал за клубы в Украине и за границей – в Европе, Азии и США. В частности, он играл в НБА с Detroit Pistons и Phoenix Suns.

Также Вячеслав уже более 10 лет возглавляет национальную сборную Украины по баскетболу и поставил рекорды по количеству матчей, очков и подборов.

Отдельное внимание к фигуре Холостяка привлек скандал в соцсетях : пользователи вспомнили контракт Кравцова с московским ЦСКА в сентябре-декабре 2015 года.

Кроме спорта, Вячеслав занимается бизнесом в области морской логистики.

О личной жизни Кравцова известно, что в 2019 году он женился на модели Элины Руденко, а в 2021 году у них родилась дочь Мелисса.