Зокрема, шанувальники дедалі більше цікавляться і його родиною. Днями спортсмен уперше за тривалий час поділився фото з батьками – світлину він опублікував в інстаграм-сторіс.

Знімки В'ячеслава Кравцова із батьками зроблені в Одесі. Разом вони відвідали один із місцевих закладів.

Мати спортсмена Наталія була одягнена в білу сорочку та темно-синю кофтину, батько Валерій – у темно-синій светр і білу футболку. Сам В'ячеслав обрав образ у білому: сорочку та штани.

В'ячеслав Кравцов з мамою і батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що мама нового Холостяка має приватний профіль в інстаграмі. В описі до сторінки вказано, що Наталія Кравцова цікавиться нутриціологією, любить людей і подорожі.

Сторінка мами В'ячеслава Кравцова в інстаграмі / Скриншот з мережі

Про батька В'ячеслава інформації у відкритих джерелах знайти не вдалося.

Що відомо про нового Холостяка?

На офіційному сайті СТБ вказано, що Слава Кравцов народився в Одесі. Баскетболом він почав займатися в 11 років. У 17 переїхав до Києва для розвитку кар'єри, а вже у 18-19 років дебютував у складі національної збірної України.

Впродовж своєї кар'єри Кравцов виступав за клуби в Україні та за кордоном – у Європі, Азії та США. Зокрема, він грав у НБА за Detroit Pistons і Phoenix Suns.

Також В'ячеслав уже понад 10 років очолює національну збірну України з баскетболу та поставив рекорди за кількістю матчів, очок і підбирань.

Окрему увагу до постаті Холостяка привернув скандал у соцмережах: користувачі згадали контракт Кравцова із московським ЦСКА у вересні-грудні 2015 року.

Окрім спорту, В'ячеслав займається бізнесом у сфері морської логістики.

Про особисте життя Кравцова відомо, що у 2019 році він одружився з моделлю Еліною Руденко, а у 2021 році в них народилася донька Мелісса.