Хор "Гомін" ошеломил суммой, которую собрал в поддержку центра UNBROKEN
- Хор "Гомін" собрал 5 миллионов гривен в поддержку реабилитационного центра UNBROKEN во время рождественского тура по Украине.
- Средства пойдут на создание арт-мастерской и запуск программы музыкальной терапии для 1000 человек, вернувшихся из плена, и ветеранов в центре UNBROKEN.
Львовский муниципальный хор "Гомін" и сервис по продаже билетов Teatr.org закрыли благотворительный сбор "Несокрушимые люди несокрушимой страны". Средства собрали на поддержку реабилитационного центра UNBROKEN.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Гомона". Коллектив собрал 5 миллионов гривен во время рождественского тура по Украине.
Эти средства помогут 1000 людям, которые вернулись из плена и всем ветеранам, которые проходят реабилитацию в UNBROKEN. На них будет создана артмастерская и запущена программа музыкальной терапии,
– сообщил хор "Гомон".
Коллектив отметил, что гордится каждым украинцем и украинкой, которые помогают военным и ветеранам.
Хор "Гомін" собрал 5 миллионов гривен на UNBROKEN / Фото из инстаграма коллектива
Как отмечается на сайте Львовского городского совета, хор "Гомін" передал деньги после концерта в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой, который состоялся 14 января. Среди присутствующих был и городской голова Андрей Садовый. Он поздравил артистов и поблагодарил их за поддержку украинских защитников и ветеранов.
Львов имеет уникальные феномены. Хор "Гомін" – это феномен, который сегодня знает весь мир, его обожают миллионы людей. UNBROKEN уже принял на лечение более 25 тысяч человек. И эти феномены сегодня вместе. Поэтому я очень счастлив жить в городе вместе с вами, где такие прекрасные люди, которые творят такие прекрасные вещи,
– сказал Садовый.
Каким для хора "Гомін" был 2025 год?
2025 год стал самым продуктивным для хора "Гомон". Украинская хоровая музыка стала невероятно популярной. Коллектив разрушил стереотип о "скучной классике".
Артисты сыграли более 200 концертов. Программу "Этот хор, этот хор мне каждую ночь снится" услышали тысячи слушателей в Украине и Европе, говорится в инстаграме хора.
"Гомону" удалось собрать более 23 миллионов гривен на помощь: сбор "Народный гомон" – 50 пикапов, 115 дронов для ГУР и бригад ВСУ, 1 миллион гривен в поддержку пострадавших после российской атаки на Тернополь, которая произошла 19 ноября 2025 года.