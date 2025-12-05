Хор "Гомін" до муравьев исполнил "Щедрик" в парламенте Австрии
- Львовский муниципальный хор "Гомон" выступил в парламенте Австрии, исполнив "Щедрик" Николая Леонтовича.
- Исполнение "Щедрика" в стенах парламента было воспринято с большим восторгом, подчеркивая силу украинской музыки.
Львовский муниципальный хор "Гомін" побывал в парламенте Австрии в Вене. Участники коллектива встретились с депутатом Андреасом Миннихом и спели "Щедрик" композитора Николая Леонтовича.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Гомона". Артисты поразили исполнением рождественской песни в здании парламента Австрии.
Смотрите также Голоса, берущие за душу: хор "Гомон" очаровал исполнением "Щедрика"
В заметке хор "Гомін" напомнил, что "Щедрик" Николая Леонтовича – одна из самых известных украинских песен в мире. Взлет щедривки произошел, когда украинская республиканская капелла под руководством Александра Кошица выполнила ее в Европе и США (1919 – 1922 годы).
Именно тогда мир впервые услышал эту магическую пульсацию четырех нот,
– добавил коллектив.
Артисты отметили, что Леонтович работал над "Щедриком" почти всю жизнь, постоянно его совершенствуя. Композитор Кирилл Стеценко называл коллегу "резчиком в музыке".
Через сто лет "Щедрик" продолжает объединять украинцев во всем мире. И сегодня он прозвучит в стенах парламента Австрии в исполнении хора "Гомін" – как напоминание о силе украинской музыки и ее невероятном пути в мире,
– говорится в заметке.
Реакция сети
- "Невероятно красиво".
- "Пусть этот прекрасный "Гомін" защедрит на весь мир, и мир его услышит".
- "До мурашек".
- "Как же красиво! Аж мурашки по коже побежали".
- "Талантливые, прекрасные, невероятные".
- "Вот это и есть настоящая украинская культура, которой я горжусь".
- "У меня не хватает слов, чтобы передать, что я почувствовала, когда слушала вас. Просто невероятно".
Где раньше хор "Гомін" исполнял "Щедрик"?
В ноябре хор "Гомін" исполнил "Щедрик" на концерте в Париже, который состоялся в рамках европейского тура коллектива. Также артисты спели духовный гимн Украины.
В 1919 году Украинская республиканская капелла Александра Кошица выполнила эти два произведения в зале "Salle Gaveau", где выступал "Гомін". С тех пор прошло более 100 лет и хор повторил историю.
Когда артисты пели духовный гимн Украины, зрители поднялись со своих мест, некоторые были в вышиванках.