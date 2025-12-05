Хор "Гомін" до муравьев исполнил "Щедрик" в парламенте Австрии

Львовский муниципальный хор "Гомін" побывал в парламенте Австрии в Вене. Участники коллектива встретились с депутатом Андреасом Миннихом и спели "Щедрик" композитора Николая Леонтовича.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Гомона". Артисты поразили исполнением рождественской песни в здании парламента Австрии.

В заметке хор "Гомін" напомнил, что "Щедрик" Николая Леонтовича – одна из самых известных украинских песен в мире. Взлет щедривки произошел, когда украинская республиканская капелла под руководством Александра Кошица выполнила ее в Европе и США (1919 – 1922 годы).

Именно тогда мир впервые услышал эту магическую пульсацию четырех нот,

– добавил коллектив.

Артисты отметили, что Леонтович работал над "Щедриком" почти всю жизнь, постоянно его совершенствуя. Композитор Кирилл Стеценко называл коллегу "резчиком в музыке".

Через сто лет "Щедрик" продолжает объединять украинцев во всем мире. И сегодня он прозвучит в стенах парламента Австрии в исполнении хора "Гомін" – как напоминание о силе украинской музыки и ее невероятном пути в мире,

– говорится в заметке.

Реакция сети

"Невероятно красиво".

"Пусть этот прекрасный "Гомін" защедрит на весь мир, и мир его услышит".

"До мурашек".

"Как же красиво! Аж мурашки по коже побежали".

"Талантливые, прекрасные, невероятные".

"Вот это и есть настоящая украинская культура, которой я горжусь".

"У меня не хватает слов, чтобы передать, что я почувствовала, когда слушала вас. Просто невероятно".

