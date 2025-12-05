Хор "Гомін" до мурах виконав "Щедрик" у парламенті Австрії

Львівський муніципальний хор "Гомін" побував у парламенті Австрії у Відні. Учасники колективу зустрілися з депутатом Андреасом Мінніхом і заспівали "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Гомону". Артисти вразили виконанням різдвяної пісні в будівлі парламенту Австрії.

У дописі хор "Гомін" нагадав, що "Щедрик" Миколи Леонтовича – одна з найвідоміших українських пісень у світі. Злет щедрівки стався, коли українська республіканська капела під керівництвом Олександра Кошиця виконала її в Європі та США (1919 – 1922 роки).

Саме тоді світ уперше почув цю магічну пульсацію чотирьох нот,

– додав колектив.

Артисти зазначили, що Леонтович працював над "Щедриком" майже все життя, постійно його вдосконалюючи. Композитор Кирило Стеценко називав колегу "різьбярем у музиці".

Через сто років "Щедрик" продовжує єднати українців у всьому світі. І сьогодні він пролунає у стінах парламенту Австрії у виконанні хору "Гомін" – як нагадування про силу української музики та її неймовірний шлях у світі,

– йдеться у дописі.

Реакція мережі

"Неймовірно гарно".

"Нехай цей прекрасний "Гомін" защедрує на весь світ, і світ його почує".

"До мурашок".

"Як же гарно! Аж мурашки по шкірі побігли".

"Талановиті, прекрасні, неймовірні".

"Ось це і є справжня українська культура, якою я пишаюсь".

"У мене бракує слів, щоб передати, що я відчула, коли слухала вас. Просто неймовірно".

Де раніше хор "Гомін" виконував "Щедрик"?