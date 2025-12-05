Хор "Гомін" до мурах виконав "Щедрик" у парламенті Австрії
- Львівський муніципальний хор "Гомін" виступив у парламенті Австрії, виконавши "Щедрик" Миколи Леонтовича.
- Виконання "Щедрика" у стінах парламенту було сприйняте з великим захопленням, підкреслюючи силу української музики.
Львівський муніципальний хор "Гомін" побував у парламенті Австрії у Відні. Учасники колективу зустрілися з депутатом Андреасом Мінніхом і заспівали "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Гомону". Артисти вразили виконанням різдвяної пісні в будівлі парламенту Австрії.
У дописі хор "Гомін" нагадав, що "Щедрик" Миколи Леонтовича – одна з найвідоміших українських пісень у світі. Злет щедрівки стався, коли українська республіканська капела під керівництвом Олександра Кошиця виконала її в Європі та США (1919 – 1922 роки).
Саме тоді світ уперше почув цю магічну пульсацію чотирьох нот,
– додав колектив.
Артисти зазначили, що Леонтович працював над "Щедриком" майже все життя, постійно його вдосконалюючи. Композитор Кирило Стеценко називав колегу "різьбярем у музиці".
Через сто років "Щедрик" продовжує єднати українців у всьому світі. І сьогодні він пролунає у стінах парламенту Австрії у виконанні хору "Гомін" – як нагадування про силу української музики та її неймовірний шлях у світі,
– йдеться у дописі.
Реакція мережі
- "Неймовірно гарно".
- "Нехай цей прекрасний "Гомін" защедрує на весь світ, і світ його почує".
- "До мурашок".
- "Як же гарно! Аж мурашки по шкірі побігли".
- "Талановиті, прекрасні, неймовірні".
- "Ось це і є справжня українська культура, якою я пишаюсь".
- "У мене бракує слів, щоб передати, що я відчула, коли слухала вас. Просто неймовірно".
Де раніше хор "Гомін" виконував "Щедрик"?
У листопаді хор "Гомін" виконав "Щедрик" на концерті у Парижі, який відбувся в рамках європейського туру колективу. Також артисти заспівали духовний гімн України.
У 1919 році Українська республіканська капела Олександра Кошиця виконала ці два твори у залі "Salle Gaveau", де виступав "Гомін". З того часу пройшло понад 100 років і хор повторив історію.
Коли артисти співали духовний гімн України, глядачі підвелися зі своїх місць, деякі були у вишиванках.