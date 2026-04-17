Украинская песня прозвучит за океаном: хор "Гомон" впервые отправился в тур по Северной Америке

Хор "Гомон" Львовского органного зала начал большой тур по Соединенным Штатам Америки и Канаде. Коллектив даст около 20 концертов в разных городах.

Украинская песня продолжает звучать во всем мире. В том числе и благодаря хору "Гомон", у которого начался тур по Северной Америке. Об этом сообщает Львовский городской совет.

В городах США и Канады хор "Гомон" выступит с программой украинских ретро-песен "Этот хор, этот хор" в современном звучании.

Зрители услышат любимые песни Владимира Ивасюка и Анатолия Горчинского, композиции, что исполняли Квитка Цисык и Назарий Яремчук. Не обойдется и без сюрпризов.

Цель этих зарубежных концертов – помощь Силам Обороны Украины.

Тур начнется сегодня, 17 апреля. Хор "Гомон" выступит в городе Бостон – для этого коллектив преодолел несколько тысяч километров. Об этом говорится на странице коллектива в инстаграме.

Как хор "Гомон" помогает ВСУ?

Как хор "Гомон" помогает ВСУ?

В 2025 – 2026 годах на концертах хора удалось собрать более 25 миллионов гривен. На эти деньги музыканты закупили машины, дроны, а также адресно помогали защитникам и тем, кто пострадал в результате войны.

27 января 2026 львовский муниципальный хор "Гомон" передал Силам Обороны Украины вторую партию автомобилей. Еще 25 машин, приобретенных в рамках сбора "Народный гомон", отправились на фронт.

Первую партию автомобилей музыканты передали в октябре прошлого года, на Замковой площади в Луцке.