Хор "Гомон" передал миллион гривен на помощь пострадавшим от ракетной атаки в Тернополе
- Хор "Гомон" и онлайн-сервис TEATR.org.ua передали 1 000 000 гривен на помощь жертвам обстрела в Тернополе.
- В результате обстрела погибли по меньшей мере 25 человек, среди них три ребенка, еще 73 горожан пострадали.
Ночью 19 ноября российская ракета попала в жилые дома в Тернополе. В результате обстрела известно о десятках погибших и раненых.
Хор "Гомон" Львовского органного зала выразил поддержку горожанам и передал значительную сумму на помощь пострадавшим. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Гомона".
Команда поделилась, что Тернополь для хора имеет особое значение. Это второй город в Украине по количеству проведенных ими концертов. К тому же в "Гомоне" есть несколько участников, родом оттуда.
Сегодняшняя новость разорвала сердце на куски. К сожалению, жизни людей не вернуть. Но мы обязаны поддержать тех, кто пострадал от кровавой атаки наших "соседей",
– отметили музыканты.
Они заявили, что совместно с онлайн-сервисом продажи билетов TEATR.org.ua передают 1 000 000 гривен на помощь жертвам трагедии в Тернополе.
Отчет об отправленных средствах мы закрепим в сториз. Сил вам и крепости пережить этот страшный день. Мы рядом,
– отметили в публикации.
Что известно об обстреле Тернополя 19 ноября?
- В городе повреждены две жилые 9-этажки. В одной из них произошел пожар, в другой – разрушения с 3-го по 9-й этаж.
- Представитель Воздушных сил сообщил, что россияне атаковали Тернополь крылатой ракетой Х-101.
- В результате атаки в Тернополе погибли по меньшей мере 25 человек, из них – три ребенка. Также 73 горожан пострадали.
- В области, на Прикарпатье и во Львовской области ввели аварийные отключения.