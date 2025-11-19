Укр Рус
19 листопада, 17:33
2

Хор "Гомін" передав мільйон гривень на допомогу постраждалим від ракетної атаки у Тернополі

Софія Хомишин
Основні тези
  • Хор "Гомін" та онлайн-сервіс TEATR.org.ua передали 1 000 000 гривень на допомогу жертвам обстрілу в Тернополі.
  • Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 25 людей, серед них три дитини, ще 73 містян постраждало.

Вночі 19 листопада російська ракета влучила в житлові будинки в Тернополі. Внаслідок обстрілу відомо про десятки загиблих та поранених.

Хор "Гомін" Львівського органного залу висловив підтримку містянам і передав значну суму на допомогу постраждалих. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Гомону". 

Команда поділилася, що Тернопіль для хору має особливе значення. Це друге місто в Україні за кількістю проведених ними концертів. До того ж в "Гомоні" є кілька учасників, що родом звідти. 

Сьогоднішня новина розірвала серце на шматки. На жаль, життя людей не повернути. Але ми зобов'язані підтримати тих, хто постраждав від кривавої атаки наших "сусідів",
– зазначили музиканти. 

Вони заявили, що спільно з онлайн-сервісом продажу квитків TEATR.org.ua передають 1 000 000 гривень на допомогу жертвам трагедії в Тернополі.

Звіт щодо відправлених коштів ми закріпимо у сторіз. Сили вам і міцності пережити цей страшний день. Ми поруч,
– наголосили в публікації. 

Що відомо про обстріл Тернополя 19 листопада? 

  • У місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки. В одній з них сталася пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.
  • Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни атакували Тернопіль крилатою ракетою Х-101.
  • Внаслідок атаки у Тернополі загинуло щонайменше 25 людей, з них – три дитини. Також 73 містян постраждало.
  • В області, на Прикарпатті та у Львівській області ввели аварійні відключення.