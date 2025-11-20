Участники хора "Гомон" встретились с Валерием Залужным в Лондоне

Хор "Гомон" недавно отправился в европейский тур. Музыканты уже выступили в Польше, Бельгии и Франции, а 20 ноября имели концерты в Великобритании.

В Лондоне они провели важную встречу и уже рассказали о ней и показали фото. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу хора "Гомон".

Артисты встретились с Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. От всего коллектива они подарили ему вышитую картину с изображением Украины, которую создала хористка Инна Торбич. Также музыканты вручили бывшему Главнокомандующему ВСУ уникальную почтовую марку, изготовленную в сотрудничестве с TEATR.ORG.UA, и флаг Украины, подписанный всеми участниками "Гомона".

Говорили об Украине, о силе культуры и единства, которая держит нас в самые сложные времена. А в завершение спели "Щедрик" – песню, объединяющую украинцев в каждой точке мира,

– поделилась команда хора.

Кроме общего фото коллектива, на странице художественного руководителя хора "Гомон" в инстаграме появилось фото с Залужным. Его Вадим Яценко подписал: "Честь".

