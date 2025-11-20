Учасники хору "Гомін" зустрілися з Валерієм Залужним у Лондоні

Хор "Гомін" нещодавно вирушив у європейський тур. Музиканти вже виступили в Польщі, Бельгії та Франції, а 20 листопада мали концерти у Великій Британії.

У Лондоні вони провели важливу зустріч і вже розказали про неї та показали фото. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку хору "Гомін".

Артисти зустрілися з Послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Від усього колективу вони подарували йому вишиту картину із зображенням України, яку створила хористка Інна Торбич. Також музиканти вручили колишньому Головнокомандувачу ЗСУ унікальну поштову марку, виготовлену у співпраці з TEATR.ORG.UA, та прапор України, підписаний усіма учасниками "Гомону".

Говорили про Україну, про силу культури та єдності, яка тримає нас у найскладніші часи. А на завершення заспівали "Щедрик" – пісню, що об'єднує українців у кожній точці світу,

– поділилась команда хору.

Окрім загального фото колективу, на сторінці художнього керівника хору "Гомін" в інстаграмі з'явилося фото з Залужним. Його Вадим Яценко підписав: "Честь".

