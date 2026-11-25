Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки устроил импровизированное выступление на одной из станций киевского метро.

Артисты исполнили известные украинские колядки и щедривки, собрав вокруг себя немало слушателей. Видео с музыкального мероприятия опубликовали на официальной странице коллектива в инстаграме.

Хор выступил на станции метро "Золотые ворота" под руководством дирижера Вадима Яценко. Пассажиры, оказавшиеся поблизости, останавливались, чтобы послушать пение артистов. Кто-то снимал выступление на телефоны, другие подпевали и поддерживали исполнителей.

Хор подготовил для слушателей несколько известных рождественских композиций. В частности, прозвучали "Щедрик", "Новая радость стала" и "Щедрый вечер, добрый вечер".

Выступление не оставило равнодушными и пользователей сети. В комментариях под видео люди делились впечатлениями, благодарили артистов за атмосферу и признавались, что их пение вызвало сильные эмоции. Некоторые слушатели даже не смогли сдержать слез. Вот что писали украинцы под видео:

"Как это красиво, вы просто молодцы";

"Спасибо! Подарили сказку";

"Мурашки по всему телу";

"Как красиво, мелодично, трогательно. Душа радуется";

"Какая энергия. Невероятно".

Комментарий под видео выступления хора на станции метро в Киеве / Скриншоты из инстаграма

Напомним, что в июне Вадим Яценко сообщил о завершение работы во Львовской национальной опере. Впоследствии стало известно, что он возглавил Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки. Музыкант занял должности генерального директора и художественного руководителя коллектива.

Кроме того, Вадим Яценко руководил хором "Гомин", который работает при Львовском органном зале. Мы также рассказывали о том, продолжит ли дирижер сотрудничество с коллективом после того, как перешел в хор имени Веревки.