Армия – это немножко не его, – Игорь Кондратюк раскрыл детали службы старшего сына
Игорь Кондратюк рассказал о службе своего старшего сына Сергея. Парень добровольно ушел на фронт в 2023 году, что стало неожиданностью для семьи.
В интервью Маричке Падалко Кондратюк отметил, что Сергей "служит, ворчит, потому что совсем не военный".
Игорь Кондратюк вспомнил, что Сергей просил не говорить маме, что решил присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины, однако позже женщина все одного узнала, что сын идет на войну.
Он шел предписанием в одно подразделение, к своему знакомому. В минометное подразделение, которое тогда стояло под Купянском. Но Сергея через неделю забрали на обучение в Великобританию,
– рассказал продюсер.
Старшего сына Кондратюка взяли в 46-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Продюсер поделился, что у Сергея плохое зрение, поэтому когда он прибыл на место дислокации, командир сказал: "Зачем мне крота прислали? Зачем ты мне надо в ДШВ? Нам сейчас под Марьинку ехать", но парня распределили в это подразделение.
Потом его перераспределили. Служит, ворчит, потому что армия – это немножко не его. Последний раз он был (дома – 24 Канал), кажется, в сентябре. Сейчас его собираются сделать начальником подразделения. Я думаю, что он не скоро будет дома,
– отметил Кондратюк.
Интервью с Игорем Кондратюком: смотрите видео онлайн
Отметим! В прошлом году в программе "Тур по звездам" от Люкс ФМ Игорь Кондратюк признался, что переживает за Сергея, однако добавил, что все могут погибнуть во время этой войны, независимо от того, где находятся: на фронте или дома.
Кто еще из звездных детей служит или служил?
Сын телеведущего Константина Грубича присоединился к армии во время полномасштабной войны. 21 июля 2025 года Ярослав получил тяжелое ранение на фронте. Парень потерял руку и сейчас проходит реабилитацию.
Сын лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина служит в ВСУ. Музыкант рассказывал, что Дмитрий начинал как сапер на северном направлении. Парень имеет офицерское звание лейтенанта.
Сын покойного телеведущего Игоря Пелыха, Иван, пополнил ряды ВСУ в 20-летнем возрасте.