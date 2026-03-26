Армия – это немножко не его, – Игорь Кондратюк раскрыл детали службы старшего сына

Игорь Кондратюк рассказал о службе своего старшего сына Сергея. Парень добровольно ушел на фронт в 2023 году, что стало неожиданностью для семьи.

В интервью Маричке Падалко Кондратюк отметил, что Сергей "служит, ворчит, потому что совсем не военный".

Игорь Кондратюк вспомнил, что Сергей просил не говорить маме, что решил присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины, однако позже женщина все одного узнала, что сын идет на войну.

Он шел предписанием в одно подразделение, к своему знакомому. В минометное подразделение, которое тогда стояло под Купянском. Но Сергея через неделю забрали на обучение в Великобританию,

– рассказал продюсер.

Старшего сына Кондратюка взяли в 46-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Продюсер поделился, что у Сергея плохое зрение, поэтому когда он прибыл на место дислокации, командир сказал: "Зачем мне крота прислали? Зачем ты мне надо в ДШВ? Нам сейчас под Марьинку ехать", но парня распределили в это подразделение.

Потом его перераспределили. Служит, ворчит, потому что армия – это немножко не его. Последний раз он был (дома – 24 Канал), кажется, в сентябре. Сейчас его собираются сделать начальником подразделения. Я думаю, что он не скоро будет дома,

– отметил Кондратюк.

Отметим! В прошлом году в программе "Тур по звездам" от Люкс ФМ Игорь Кондратюк признался, что переживает за Сергея, однако добавил, что все могут погибнуть во время этой войны, независимо от того, где находятся: на фронте или дома.

