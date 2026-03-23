После начала полномасштабного вторжения жизнь Игоря Кондратюка изменилась. Он сосредоточился на волонтерстве, но и не оставил публичное пространство, ведь дает интервью, реагирует на важные события и комментирует интересные общественные дискуссии. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.

Что известно об Игоре Кондратюке?

Игорь Кондратюк родился в селе в Херсонской области. Детство он в основном провел в Заградовке, где проживал его дедушка. Когда Игорю было 7 лет, из-за онкологического заболевания ушла из жизни его мама.

Это была трагедия, которая, может, и сформировала меня. Это трудно анализировать. Я пробовал это описать для себя. Видимо, я стал более философски настроенным человеком, меня больше привлекали книги. А может, я таким был с самого детства,

– делился ведущий.

После 3 класса он с семьей переехал в Каланчак, где закончил школу. Впоследствии поступил в Киевский университет и окончил физический факультет. После учебы работал в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины. В 34 года Игорь Кондратюк защитил кандидатскую диссертацию.



Игорь Кондратюк в школе / Скриншот из видео

Впервые Кондратюк появился на телевидении как участник игры "Что? Где? Когда?". Впоследствии начал работать как шоумен и помощник ведущего – это были программы российского телеканала в Москве.

Первая программа Игоря Кондратюка как ведущего вышла в 1992 году. Телеигра называлась "5+1". Впоследствии вел "Программу передач на завтра", а позже – "Игрушки для улицы". Из этих программ выросло шоу "Караоке на Майдане".

Популярная программа еженедельно выходила на нескольких телеканалах в Украине, а также в 2006 году транслировалось "Караоке на Арбате" в Москве. Игорь Кондратюк был неизменным ведущим проекта около 20 лет.

"Караоке" – это было выдающееся событие для украинского телевидения этих времен. Мы нескромно считали, что где-то миллион людей у нас на передаче побывало. Потому что мы сняли более 1000 программ и были такие, где бывало по 30 тысяч человек,

– рассказывал Кондратюк.

"Караоке на Майдане" в 1999 году: смотрите архивное видео

Победители программы "Караоке на Майдане" становились участниками другого шоу – "Шанс", где Кондратюк был продюсером, соавтором и фигурантом некоторых эпизодов. Эту программу до сих пор вспоминают как одну из лучших на ТВ в Украине.

Также Игорь Кондратюк участвовал в таких проектах как судья:

"Украина имеет талант!";

"Х-Фактор" (Кондратюк - единственный судья, которому удалось доводить подопечных до суперфинала в 5 из 6 сезонов).

Чем закончилась ссора с Виталием Козловским?

Игорь Кондратюк был продюсером не только многих проектов, но и артистов. Он сотрудничал с Виталием Козловским, Натальей Валевской, Павлом Табаковым, Александром Воевуцким.

Виталий Козловский – первый победитель проекта "Шанс", который в дальнейшем стал подопечным Игоря Кондратюка. Через несколько лет они разорвали отношения, однако певец продолжал исполнять песни на концертах, авторские права на которые принадлежали продюсеру.

Кондратюк подал в суд – тяжба завершилась тем, что Виталию приходилось выплатить большую сумму долга. Конфликт между Козловским и Кондратюком стал одним из самых громких случаев скандалов "продюсер-подопечный" в украинском шоубизнесе. Ссоры и резкие высказывания в сторону друг друга то возобновлялись, то затихали.

В 2025 году Виталий Козловский продал квартиру отца, оплатил долги и вернул права на каталог своих песен. Поэтому артист громко вернулся с украинскими перепевами старых хитов.

Он закрыл этот свой позорный гештальт. На то, что говорит Козловский – мне безразлично. Я на него забил с 2012 года. Все, что происходило, это происходило потому, что он должен был понести наказание за свое свинство,

– рассказывал Игорь Кондратюк.

Что известно о личной жизни Игоря Кондратюка?

Более 30 лет Игорь Кондратюк состоит в браке с Александрой Городецкой. У супругов есть трое детей – сыновья Сергей и Даниил и дочь Полина. Старший сын добровольно присоединился к армии в сентябре 2023 года – он служит в 46 ОАеМБр.

В мае 2025 года Игорь Кондратюк показывал фото с дочерью из США. Там она закончила Университет штата Аризона, получив степень бакалавра аэрокосмической инженерии (Aerospace Engineering).

Где сейчас Игорь Кондратюк и вернется ли "Караоке на Майдане?"

Игорь Кондратюк 14 марта отпраздновал день рождения – ему исполнилось 64 года. Продюсер остается в Украине. В основном он занимается благотворительностью.

На своей странице в фейсбуке продюсер регулярно публикует сборы. Буквально недавно он приобрел два детектора дронов для бойцов 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ. Благотворительная банка Игоря Кондратюка неизменна и актуальна.

Сейчас я занимаюсь только тем, что пытаюсь волонтерить, собирать средства для нескольких подразделений и больше ничем,

– рассказывал Игорь Кондратюк.

Ведущий также рассказывал, что получает пенсию в размере около 10 тысяч гривен. Сейчас он не зарабатывает, ведь имеет накопления за активные годы работы на телевидении.

"Я немножко накопил и еще хватает. Я хорошо зарабатывал. У меня было много передач. У меня закрытая декларация, это абсолютно легальная вся история. Это просто живые деньги. Я, как американский инвестор Уоррен Баффет, вышел в кэш. Причем очень давно", – говорил Кондратюк.

Интересно, что в феврале этого года анонсировали возвращение "Караоке на Майдане". У программы будет благотворительная цель – поддержать реабилитационный центр "Титановые". Игорь Кондратюк не вернется к роли ведущего, но будет креативным продюсером шоу, чтобы сохранить основные детали легендарной передачи.