Музыкант в интервью для РБК-Украина LIFE впервые рассказал о звании своего сына и поделился новыми подробностями его службы.
Полномасштабное вторжение России Дмитрий с папой встретил в Гостомеле. Тогда ему было чуть больше 20 лет.
Малый – это пример части гражданского общества. Он понял, что пришла беда. Отец показал, как собирается ружье – все, вперед. Он вечером мне отчитался, что у него оружие на руках,
– вспомнил Валерий Харчишин.
Дмитрий начал службу сапером на северном направлении. Именно там он впервые столкнулся с серьезным разочарованием.
Разочарование было в тот момент, когда его побратим, с которым он мобилизовался, сказал, что ему надоело рыть и расставлять мины, потом их собирать. Копаем, копаем, копаем, копаем. Поскольку тот уже раньше воевал, он был в АТО, потом в ООС, он имел опыт и пошел в третью штурмовую. К сожалению, он погиб. Я никогда не видел, чтобы мой сын так плакал, страдал, когда погиб его побратим,
– рассказал Валерий.
Со временем Дмитрий смог найти свое место в армии и продолжает службу. Сегодня он имеет офицерское звание лейтенанта.
Он по сей день военный. Он понимает, что тянет эту лямку. Я не думаю, что он счастлив, но он должен это делать,
– сказал Харчишин.
При этом он отметил, что никогда не вмешивался в военную карьеру сына.
Дмитрий проходил различные обучения, в том числе и за рубежом – во Франции. Также он учился на офицерских курсах и получает военное образование в Житомирском военном институту имени С. П. Королева.
Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн
Почему Валерий Харчишин не служит?
- У артиста проблемы со здоровьем – у него только одна почка, поэтому его официально признали непригодным к военной службе.
- Впрочем музыкант активно поддерживает армию другим способом. Вместе с группой "Друга Ріка" он проводит благотворительные концерты, занимается волонтерством и помогает собирать средства для украинских военных.
- Певец убежден: если человек сегодня не на фронте, он должен делать все возможное для поддержки тех, кто воюет.
- Также Харчишин заявил, что если бы его сын не пошел добровольцем в армию, он сам был бы готов сделать этот шаг. Хотя у него нет военной профессии, музыкант говорит, что умеет стрелять, управлять различными автомобилями и мог бы выполнять техническую работу. Об этом Валерий рассказывал в интервью Алине Доротюк.