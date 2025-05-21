Игорь Кондратюк похвастался успехами дочери в США и показал ее редкие фото

Продюсер Игорь Кондратюк рассказал о важном событии в семье. Его дочь завершила обучение в престижном университете в Соединенных Штатах.

Игорь Кондратюк рассказал об успехах единственной дочери на на своей странице в инстаграме, пишет Show 24. Он показал, как Полина отпраздновала свой выпускной.

К слову Лидер "Другої Ріки" Валерий Харчишин рассказал, где и кем служит его сын-военный

Продюсер рассказал, что его дочь получила степень бакалавра по специальности аэрокосмической инженерии. Последние годы она училась в США в Arizona State University.

Выдающееся событие произошло в нашей семье: Полина получила степень бакалавра в Arizona State University по специальности Aerospace Engineering! Закончила с отличием – Moeur Award! Радость и гордость распирает!!! Моя умная красавица! Люблю безгранично,

– поделился Игорь Кондратюк.



Игорь Кондратюк с дочерью / Фото из инстаграма Игоря Кондратюка



Игорь Кондратюк с дочерью / Фото из инстаграма Игоря Кондратюка

Что известно о детях Кондратюка

У Игоря Кондратюка и его жены родилось трое детей – два сына и одна дочь. Старший сын Сергей занимался съемками социальных видео, а Даниил – блокчейном. По словам продюсера, они не пошли воевать, потому что имеют проблемы со здоровьем.

Также Кондратюк признавался, что старший сын развелся во время полномасштабной войны.

Напомним, звездные родители часто делятся успехами своих детей. Инна Мирошниченко показывала огромный прогресс в развитии дочери Ангелины.