Валерий Харчишин рассказал, что его старший сын Дмитрий никогда не хотел стать военным. Но обстоятельства сложились иначе, пишет Show 24 со ссылкой на "Апостроф Lime".

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Лидер "Другой Реки" сообщил, что его сын находится на северном направлении. Его должность в армии – сапер.

Он не мечтал стать военным, закончил философский факультет, пренебрегал оружием, потому что считал, что это огромная человеческая тупость – иметь оружие, чтобы уничтожать другого. Но так или иначе пошел воевать. Он сапер, служил на северном направлении. Сейчас на офицерских курсах обучает саперов,

– рассказал Валерий Харчишин.

Музыкант добавил, что его сын пошел воевать со своим другом. Парень погиб на фронте. Брат Валерия Харчишина получил тяжелое ранение и уже не служит в армии.



Виталий Харчишин с сыном / Фото из инстаграма Виталия Харчишина

Добавим, также со службы в ВСУ списали известного украинского актера Геннадия Попенко. Во время службы он серьезно травмировал колено и в результате этого перенес несколько операций.

Геннадий Попенко признался, что пока не решил, чем хочет заниматься в дальнейшем. Ведь имеет желание искать деятельность в направлении поддержки армии или ветеранского сообщества.