Умер Игорь Поклад: когда и где состоится прощание с легендарным композитором

Историк и журналист Михаил Маслий отреагировал на смерть Игоря Поклада. Он поделился воспоминаниями и объявил, когда и где состоится прощание с художником.

Михаил Маслий сообщил, что прощание с Игорем Покладом состоится в Киеве 11 июля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его фейсбук-страницу.

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Прощание с легендой – в пятницу, 11 июля, в Национальной филармонии Украины,

– сообщил историк и журналист.

В своей заметке Михаил Маслий также поделился деталями биографии Игоря Поклада и опубликовал воспоминания композитора о важнейших для него города – Чертков, Тернополь и Львов.

"Отмучился, отболел, откохал, отстрадал ... Отошла большая и плодотворная эпоха его гения ... Господь послал его Украине для бессмертных мелодий, а жизнь композитору продолжала его Светлана – верный и преданный земной ангел ... Сколько смогла ... Одному Богу известно через какой ад прошла эта сильная женщина ..." – добавил историк.



Игорь Поклад и его жена Светлана / Фото из фейсбука Михаила Маслия

Напомним, Игорь Поклад умер в среду, 9 июля. Печальным известием поделилась его жена Светлана.

На смерть Героя Украины и легенды украинской музыки отреагировал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Игорь Поклад посвятил любимому делу всю жизнь. Его песни останутся в истории навсегда.