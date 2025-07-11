Был азартным, но спокойным внешне: звезды поделились воспоминаниями о легендарном Игоре Покладе

9 июля в 83-летнем возрасте умер легендарный украинский композитор Игорь Поклад. Печальную весть сообщила его жена. Прощание с народным артистом Украины состоится сегодня в Национальной филармонии Украины.

Украинские звезды поделилась воспоминаниями об Игоре Покладе. С редакцией программы "ЖВЛ" пообщались Павел Зибров, Евгений Рыбчинский и Ольга Сумская, передает Show 24.

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Павел Зибров

Павел Зибров вспомнил первую встречу с Игорем Покладом. Композитор пришел на репетицию оркестра, в котором певец играл на бас-гитаре.

Я все время смотрел не в ту сторону. Смотрел на сцену, на исполнителей: и на Софию Ротару, и на Василия Зинкевича, которые пели его песни, а не смотрел на дирижера. Дирижер делал замечания. Я знал, что вот эта легенда – среди нас, рядом,

– рассказал Зибров.

Павел Зибров и Игорь Поклад / Фото из инстаграма певца

Через несколько лет Зибров позвонил Покладу и попросил композитора предоставить разрешение на исполнение его песни "Три совета" на вечере памяти Юрия Гуляева.

У меня в репертуаре много песен Игоря Поклада. Одна из самых любимых песен – это "Любимая",

– добавил певец.

Евгений Рыбчинский

Евгений Рыбчинский знал Игоря Поклада с самого детства. Поэт вспомнил, что композитор был для него как дядя.

Он удивительно был азартным человеком, несмотря на безумное спокойствие внешне. На самом деле он был типичным Стрельцом. Он Стрелец по гороскопу. Он очень любил играть. Он больше всего мне запомнился не игрой на фортепиано и не написанием песен с папой, а тем, что они часами играли в шахматы,

– поделился Рыбчинский.

Ирина Эстер

Дочь поэта Александра Вратарева Ирина Эстер с детства видела, как Поклад создавал песни в своем кабинете.

Огромный рояль стоял, как остров, посередине кабинета. Там было очень много книг и приятно пахло шоколадом. Дядя Игорь никогда не относился ко мне как к маленькому ребенку. Он задавал мне взрослые вопросы о музыке, и когда я не совсем понимала – растолковывал,

– вспомнила Эстер.

Ольга Сумская

Ольга Сумская с детства восхищалась талантом Игоря Поклада. Песни композитора пели ее родители. Тогда актриса не могла подумать, что вместе со своим мужем Виталием Борисюком будет общаться с легендой у него дома.

Маэстро играл на фортепиано новые мелодии, так вдохновенно рассказывал о грандиозных планах и постановках,

– добавила Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк с Игорем Покладом / Фото из фейсбука актрисы

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