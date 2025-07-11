В Киеве прощаются с легендарным композитором Игорем Покладом
- Церемония прощания с Игорем Покладом проходит в Национальной филармонии Украины, где звучат его песни и присутствуют родственники, знакомые и коллеги.
- Игоря Поклада похоронят на Берковецком кладбище рядом с матерью.
- На церемонии присутствуют украинские знаменитости, в частности Юрий Рыбчинский, Ольга Сумская и другие.
Национальная легенда Украины Игорь Поклад ушел из жизни. В пятницу, 11 июля, началась церемония прощания.
Прощание с Игорем Покладом происходит в Национальной филармонии Украины, пишет Show 24 со ссылкой на NV. Почтить его память пришли родственники, знакомые и звездные коллеги.
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Торжественная церемония началась в 10:00 в Национальной филармонии Украины. Там звучит прощальная музыка, в том числе и песни, написанные самим Игорем Покладом. В похоронном зале много цветов – роз и гвоздик. У гроба Игоря Поклада положили его портрет, а также боевые и государственные награды художника.
Прощание с Игорем Покладом / Фото NV, Сергей Окунев
Почтить память Игоря Поклада и поддержать родных пришли и украинские знаменитости. Среди них поэт Юрий Рыбчинский, актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк, ведущий Алексей Суханов, режиссер Семен Горов, певица Алла Кудлай, композитор Александр Злотник, певец Павел Зибров и многие другие.
Ольга Сумская с мужем на прощании / Фото NV, Сергей Окунев
Игоря Поклада похоронят на Берковецком кладбище рядом с матерью. Так желал сам композитор.
Чем известен Игорь Поклад
Игорь Поклад – композитор, Герой Украины, Национальная легенда Украины и лауреат Шевченковской премии. Он ушел из жизни 9 июля в возрасте 83 лет.
Игорь Поклад является автором более 150 песен и различных композиций к фильмам, мультфильмов, мюзиклов, ставших классикой украинской музыки. Это "Два крыла", "Волшебная скрипка", "Любимая", "Дикие гуси", "Тихая вода" и другие.
В 2022 году Игорь Поклад с женой попал в российскую оккупацию. Он находился в Ворзеле и скрывался от обстрелов в подвале около трех недель. Впоследствии его вывезли волонтеры.