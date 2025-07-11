В Киеве прощаются с легендарным композитором Игорем Покладом

Национальная легенда Украины Игорь Поклад ушел из жизни. В пятницу, 11 июля, началась церемония прощания.

Прощание с Игорем Покладом происходит в Национальной филармонии Украины, пишет Show 24 со ссылкой на NV. Почтить его память пришли родственники, знакомые и звездные коллеги.

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Торжественная церемония началась в 10:00 в Национальной филармонии Украины. Там звучит прощальная музыка, в том числе и песни, написанные самим Игорем Покладом. В похоронном зале много цветов – роз и гвоздик. У гроба Игоря Поклада положили его портрет, а также боевые и государственные награды художника.



Прощание с Игорем Покладом / Фото NV, Сергей Окунев

Почтить память Игоря Поклада и поддержать родных пришли и украинские знаменитости. Среди них поэт Юрий Рыбчинский, актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк, ведущий Алексей Суханов, режиссер Семен Горов, певица Алла Кудлай, композитор Александр Злотник, певец Павел Зибров и многие другие.



Ольга Сумская с мужем на прощании / Фото NV, Сергей Окунев

Игоря Поклада похоронят на Берковецком кладбище рядом с матерью. Так желал сам композитор.

Чем известен Игорь Поклад

Игорь Поклад – композитор, Герой Украины, Национальная легенда Украины и лауреат Шевченковской премии. Он ушел из жизни 9 июля в возрасте 83 лет.

Игорь Поклад является автором более 150 песен и различных композиций к фильмам, мультфильмов, мюзиклов, ставших классикой украинской музыки. Это "Два крыла", "Волшебная скрипка", "Любимая", "Дикие гуси", "Тихая вода" и другие.

В 2022 году Игорь Поклад с женой попал в российскую оккупацию. Он находился в Ворзеле и скрывался от обстрелов в подвале около трех недель. Впоследствии его вывезли волонтеры.