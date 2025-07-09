Всю жизнь посвятил украинской музыке, – Зеленский отреагировал на смерть Игоря Поклада

Легендарный композитор Игорь Поклад ушел из жизни. На потерю отреагировал президент Владимир Зеленский, который почтил память выдающегося художника.

Владимир Зеленский выразил соболезнования семье выдающегося художника. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал президента.

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Национальная легенда, наш Герой Украины, наш Игорь Поклад. Он тот, чьи песни слышали миллионы людей, и для украинцев разных поколений светлые моменты жизни часто связаны с его творчеством. Всю свою жизнь Игорь Поклад посвятил украинской музыке – песням, музыкальным спектаклям, произведениям к украинским фильмам,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Игорь Поклад родился в период Второй мировой войны. Но пережил "возвращение зла" еще и в 2022 году. Его композиции навсегда останутся в истории украинской музыки.

"Сегодня Игорь Поклад ушел из жизни. Но его "Дикие гуси", "Волшебная скрипка" и "Любимая" навсегда останутся с нами. Как и память о выдающемся композиторе и украинце", – добавил президент Зеленский.



Игорь Поклад / Фото из телеграмма Владимира Зеленского

Умер Игорь Поклад

Утром 9 июля жена Игоря Поклада сообщила, что выдающегося художника и композитора не стало.

Игорь Поклад – композитор, опермейстер, Герой Украины и Национальная легенда Украины. Лауреат Шевченковской премии и народный артист Украины. Он создал более 150 песен, музыку к фильмам, произведений для хора и симфонического и камерного оркестров. Наиболее известные его композиции – "Дикие гуси", "Волшебная скрипка", "Любимая" и многие другие.

В 2022 году Игорь Поклад пережил российскую оккупацию Ворзеля. Ему и семье приходилось жить в подвале. 11 марта композитора, его жену и маму женщины спасли.