Принц Гарри появился на Играх непокоренных-2025 с шевроном бригады Национальной гвардии Украины

Сейчас в Канаде проходят Игры непокоренных – международные спортивные соревнования, в которых принимают участие раненые военнослужащие и ветераны. На них находятся и принц Гарри и его жена Меган Маркл.

Интересно, что в один из дней герцога Сассекского заметили с шевроном бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал НГУ.

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Во вторник, 11 февраля, принц Гарри наблюдал за горнолыжным спортом, биатлонными и лыжными гонками, сноубордингом и скелетоном. Также он пообщался с участниками Игр непокоренных-2025. Именно тогда на куртке младшего сына британского короля заметили шеврон бригады "Рубеж" НГУ.

Для справки! Принц Гарри является основателем Игр непокоренных. Первые спортивные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне. Украина впервые приняла участие в них в 2017 году, тогда мероприятие принимал город Торонто.

Стоит отметить, что 10 февраля принц Гарри и Меган Маркл на Играх непокоренных встретились с украинской сборной. Супруги делали совместные фото с бывшими пленными. На фотографиях также можно было увидеть украинский флаг и призывы – Free Azov и Free Azovstal Defenders.

Коротко об Играх непокоренных-2025