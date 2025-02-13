Принц Гарри появился на Играх непокоренных-2025 с шевроном бригады Национальной гвардии Украины
Сейчас в Канаде проходят Игры непокоренных – международные спортивные соревнования, в которых принимают участие раненые военнослужащие и ветераны. На них находятся и принц Гарри и его жена Меган Маркл.
Интересно, что в один из дней герцога Сассекского заметили с шевроном бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал НГУ.
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Во вторник, 11 февраля, принц Гарри наблюдал за горнолыжным спортом, биатлонными и лыжными гонками, сноубордингом и скелетоном. Также он пообщался с участниками Игр непокоренных-2025. Именно тогда на куртке младшего сына британского короля заметили шеврон бригады "Рубеж" НГУ.
Для справки! Принц Гарри является основателем Игр непокоренных. Первые спортивные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне. Украина впервые приняла участие в них в 2017 году, тогда мероприятие принимал город Торонто.
Стоит отметить, что 10 февраля принц Гарри и Меган Маркл на Играх непокоренных встретились с украинской сборной. Супруги делали совместные фото с бывшими пленными. На фотографиях также можно было увидеть украинский флаг и призывы – Free Azov и Free Azovstal Defenders.
Коротко об Играх непокоренных-2025
- Игры непокоренных-2025 начались 8 февраля и продлятся до 16 февраля. В этом году они проходят в Канаде в двух городах: Ванкувере и Уистлере. В соревнованиях принимают участие 35 украинских защитников.
- В третий день Игр непокоренных Украина завоевала первую золотую медаль. Владимир Марченко одержал победу в лыжных гонках, преодолев дистанцию за 3:02.80 минуты. Второе и третье места также заняли украинцы: Ярослав Шаркий и Валерий Одайник.
- Сейчас сборная Украины получила на соревнованиях пять медалей.