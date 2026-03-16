Их знают миллионы: как за годы изменились все ведущие легендарной программы "Лото-Забава"
Государственная лотерея "Лото-Забава" еще с 1999 года на украинском телевидении. На протяжении существования этой программы сменилось немало ведущих, однако самыми популярными стали Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк.
Ведущими становились преимущественно актеры театра и кино, что добавляло программе еще больше шарма. Когда началась полномасштабная война, то с февраля по май 2022 года розыгрыши не проводились. Лотерея вернулась в эфир только летом того же года. 24 Канал покажет, как со временем изменились любимые ведущие всей страны.
Обратите внимание Где сейчас олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, кумой которой является предательница Ани Лорак
Лариса Руснак
Лариса известна не только как телеведущая, но и как украинская актриса театра, кино и дубляжа. Ее голосом говорят Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Джоди Фостер, Кейт Бланшетт и другие. Кроме того, она озвучивала фильм "Основной инстинкт", а также культовый сериал "Друзья".
С 2001 года по 2019 год была ведущей "Лото-Забавы". Она даже вошла в Книгу рекордов Украины как ведущая, которая дольше всех вела упомянутую программу.
А недавно Лариса появилась в одной из ролей в самом популярном украинском сериале "Тихая Нава". В нем актриса воплотила роль ведьмы Иды – женщины, которая мало говорит, но много знает.
Однако Руснак и сейчас появляется в эфирах "Лото-Забавы". К примеру, вот один из последних выпусков за 15 марта 2026 года.
Лариса Руснак в программе "Лото-Забава": смотрите видео онлайн
Анатолий Гнатюк
Анатолий не только ведущий и актер, но и певец. Звездой "Лото-Забавы" мужчина стал еще в далеком 2003 году. Он не рассчитывал, что участие в этом проекте затянется на столько лет и сделает его популярным.
Я думал, что месяц-два поработаю, а в результате почти 22 года... Если брать сценарий 100% программы, то где-то 25% текста я учил наизусть, а 75% – это чисто импровизация. Мне нравилось работать в прямом эфире,
– рассказал мужчина в интервью для канала "Дом".
Сейчас Анатолий продолжает служить в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко и участвует в большом количестве спектаклей. Кроме того, ездит на фронт к военным, чтобы дарить им хорошее настроение и положительные эмоции.
Виктор Андриенко
Андриенко больше помнят как создателя и звезду одного из самых успешных проектов на украинском телевидении – "Шоу долгоносиков". Кроме того, мужчина также является голосом украинского дубляжа. К примеру, его голосом говорит Добби из "Гарри Поттера".
Лотерею "Лото-Забава" мужчина вел с 2001 по 2002 год.
Когда началась большая война, актер получал немало предложений о работе за рубежом. Но Андриенко, его жена и сын решили остаться в Украине. Во время войны мужчина также снялся в многосерийном скетчкоме "Связь".
Валентин Опалев
Валентин вместе с Виктором Андриенко в свое время вместе вели "Лото-Забаву".
Сегодня же он продолжает работать в сфере кино, а также занимается озвучиванием.
Василий Бендас
Актер также вел государственную лотерею в течение года. К сожалению, в открытом доступе нет фото Василия с того времени. Если быть точнее, то даже те, что есть, в очень плохом качестве.
После "Лото-Забавы" Бендас был участником многих телесериалов. Например, "Новые приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Полное мамаду", "Веселый дом" и другие.
Но сейчас Бендас не является звездой кино. Он отказался от суетливой столицы и перебрался жить в село Старые Кривотули, что на Ивано-Франковщине.