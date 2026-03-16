Их знают миллионы: как за годы изменились все ведущие легендарной программы "Лото-Забава"

Государственная лотерея "Лото-Забава" еще с 1999 года на украинском телевидении. На протяжении существования этой программы сменилось немало ведущих, однако самыми популярными стали Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк.

Ведущими становились преимущественно актеры театра и кино, что добавляло программе еще больше шарма. Когда началась полномасштабная война, то с февраля по май 2022 года розыгрыши не проводились. Лотерея вернулась в эфир только летом того же года. 24 Канал покажет, как со временем изменились любимые ведущие всей страны.

Лариса Руснак

Лариса известна не только как телеведущая, но и как украинская актриса театра, кино и дубляжа. Ее голосом говорят Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Джоди Фостер, Кейт Бланшетт и другие. Кроме того, она озвучивала фильм "Основной инстинкт", а также культовый сериал "Друзья".

С 2001 года по 2019 год была ведущей "Лото-Забавы". Она даже вошла в Книгу рекордов Украины как ведущая, которая дольше всех вела упомянутую программу.

Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк