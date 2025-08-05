В марте этого года стало известно, что танцовщица Илона Гвоздева подала заявление на развод в одном из киевских судов. Однако впоследствии ее представитель попросил оставить иск без рассмотрения.

Теперь звезда решила откровенно рассказать, что на самом деле происходит в ее отношениях с мужем Иваном Хомячуком. Сообщает Show 24 со ссылкой на ЖВЛ.

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По словам Илоны, официально они не развелись, однако переживают непростой период в браке.

У нас был очень тяжелый период, как и во многих семьях. На сегодня могу сказать, что мы его проживаем, переживаем вместе. Дальше будет видно,

– отметила танцовщица.

Она добавила, что в отношениях было немало трудностей, а война и постоянный стресс сделали все еще сложнее.

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Что известно об отношениях Илоны Гвоздевой с мужем?

Будущая пара познакомилась в Киеве на станции метро. Илона и Иван начали встречаться в 2009 году, а через пять лет, в 2014-м, поженилась.

Супруги воспитывают двоих детей – дочь Валерию и сына Доминика. В 2022 году они обвенчались в церкви, а уже в августе 2024 года отметили 10-ю годовщину брака.

Напомним, что на днях Наталка Денисенко подтвердила развод с мужем.