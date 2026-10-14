"Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел по дороге на работу

Украинский хореограф Илона Гвоздева попала под вражеский обстрел, когда ехала на работу.

Танцовщица сильно испугалась и даже назвала 13 октября своим вторым днем рождения. Подробностями о пережитом она поделилась в инстаграм-сторис.

Как пояснила Илона, она оказалась на участке дороги, где украинские военные отражали атаку российских беспилотников.

Сегодня по праву могу сказать, что это мой второй день рождения. По дороге на работу я попала под яростный обстрел. В нашем районе сбивали "Шахед", и он летел настолько низко, да и вообще все, чем его сбивали, было так близко – прямо над лобовым стеклом моей машины,

– поделилась звезда.

Сначала за рулем хореограф смогла взять себя в руки и не растеряться на перекрестке. Однако после остановки машины ее тело начало сильно дрожать и перестало слушаться.

Я почувствовала сильнейшую острую реакцию на стресс. Позвонила мужу, который помог мне успокоиться – просто отвлекая меня разговорами на другие темы,

– рассказала она.

Илона Гвоздева попала под обстрел / Скриншот из Instagram-сторис

Впоследствии Илона поехала в танцевальную студию. Там ей помогли отвлечься от пережитого с помощью физических упражнений, дыхательных практик и разговоров с девушками. По словам хореографа, это помогло ей успокоиться.

Илона Гвоздева попала под обстрел / Скриншот из Instagram-сторис

В эти же дни ужасные последствия вражеских атак ощутили на себе и другие знаменитости. В частности, актриса Ксения Мишина и блогер Катерина Репяхова рассказали о прилете вблизи их домов в столице.