"Много говорить нельзя": Илона Гвоздева рассказала о "секретной" работе мужа в ВСУ

Танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева призналась, что ее муж Иван Хомячук имеет отношение к Вооруженным Силам Украины. Оказывается, он работает в сфере критически важной инфраструктуры.

По словам хореографки, ее возлюбленный сменил профессию, ведь до полномасштабного вторжения он работал в сфере кейтеринга. В интервью "Насправді Show" она рассказала, что сейчас Иван выполняет задания на объектах критически важной военной инфраструктуры. Из-за специфики его работы Илона не стала раскрывать подробности "секретной" деятельности.

Муж сейчас работает на критически важной военной инфраструктуре, о которой нельзя много говорить. Работает в рядах Вооруженных сил Украины. А раньше он занимался кейтерингом,

– призналась хореографка.

Еще несколько лет назад Гвоздевой пришлось публично отвечать на упреки по поводу того, почему ее муж не на фронте. В 2023 году в интервью Алине Доротюк она рассказала, что они не пытаются избежать мобилизации или оформить "белый билет", а Иван просто ждал повестку и был готов идти служить по общим правилам. Также Илона призналась, что на фоне сильного стресса от войны у ее мужа развилась алопеция (интенсивное выпадение волос).



Илона Гвоздева рассказала о работе мужа в ВСУ / фото из инстаграма

Кстати, последние несколько лет были для этой звездной пары непростыми. В прошлом году стало известно, что Илона подала на развод. Она говорила, что причиной такого решения стали накопившаяся усталость, постоянное напряжение и стресс. Но до официального развода дело так и не дошло. Сейчас пара работает над своими отношениями, самосовершенствованием и личным развитием.

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