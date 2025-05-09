Илона Гвоздева подала на развод после 10 лет брака, – СМИ

Танцовщица Илона Гвоздева, вероятно, разводится с мужем Иваном Хомячуком. Судя по судебным документам, именно хореограф выступила инициатором разрыва.

О разводе Илоны Гвоздевой с мужем стало известно из реестра рассмотрения судебных дел, передает Show 24. Информация быстро распространилась в прессе, однако пара еще не давала комментариев по этому поводу.

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Иск о расторжении брака подала в суд в Киеве именно Илона Гвоздева. Ее заявление поступило еще 19 марта, а через 5 судов открыли производство. Суд будет рассматривать дело 4 июля.



Илона Гвоздева разводится с мужем / Скриншот с сайта судебных дел

В последнее время на странице хореографа все меньше совместных фото с мужем. В период полномасштабной войны уже возникали слухи о разводе пары. К тому же Илона Гвоздева признавалась, что у них бывают сложные периоды.

"У всех нас сейчас бывают непростые периоды в жизни, потому что постоянный стресс и волнения сказываются на всем и на всех. Но мы стараемся обходить острые углы и находить общий язык", – комментировала танцовщица.

Что известно о браке Илоны Гвоздевой

Илона Гвоздева и Иван Хомячук познакомились в Киеве, где она училась. Пара познакомилась на станции метро. С тех пор они начали общаться.

В 2009 году у них завязались отношения, а через 5 лет влюбленные поженились. У них родилось двое детей – Валерия и Доминик.



Илона Гвоздева с мужем / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой