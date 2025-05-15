На фоне слухов о разводе: Илона Гвоздева показалась с мужем и детьми

Они вместе провели День вышиванки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Гвоздевой

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Так, танцовщица опубликовала пост, где в вышитом желтом платье сфотографировалась с сыном и дочерью. Также она выставила селфи с мужем и сыном.

С Днем вышиванки, Украина. Сегодня мы надеваем не просто одежду – мы надеваем историю, силу, идентичность. Каждый стежок – это память поколений. Каждый орнамент – это код нации. Каждая вышиванка – как оберег, что всегда рядом с сердцем. Сегодня особый день. День, когда каждая вышиванка говорит на языке любви,

– написала под фото Илона.

Почему ходят слухи о разводе Илоны Гвоздевой с мужем

Дело в том, что в реестре рассмотрения судебных дел появился иск о расторжении брака танцовщицы и Ивана Хомячука. Именно Илона Гвоздева выступила инициатором расторжения брака, обратившись в один из киевских судов еще 19 марта 2025 года. Впоследствии открыли судебное производство по делу, а рассмотрение дела о разводе назначено уже на 4 июля.