Вони разом провели День вишиванки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Гвоздьової

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Так, танцівниця опублікувала допис, де у вишитій жовтій сукні сфотографувалась з сином і донькою. Також вона виставила селфі з чоловіком та сином.

З Днем вишиванки, Україно. Сьогодні ми вдягаємо не просто одяг – ми вдягаємо історію, силу, ідентичність. Кожен стібок – це пам'ять поколінь. Кожен орнамент – це код нації. Кожна вишиванка – як оберіг, що завжди поруч із серцем. Сьогодні особливий день. День, коли кожна вишиванка говорить мовою любові,

– написала під фото Ілона.

Чому ходять чутки про розлучення Ілони Гвоздьової з чоловіком

Річ у тім, що в реєстрі розгляду судових справ з'явився позов про розірвання шлюбу танцівниці та Івана Хомячука. Саме Ілона Гвоздьова виступила ініціаторкою розірвання шлюбу, звернувшись до одного з київських судів ще 19 березня 2025 року. Згодом відкрили судове провадження у справі, а розгляд справи про розлучення призначено вже на 4 липня.