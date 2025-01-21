Наследники Трампа поддержали отца на инаугурации: символические фото
Вчера, 20 января 2025 года, Дональд Трамп стал 47-м президентом США, а Мелания Трамп во второй раз стала первой леди страны. Это событие, за которым следил весь мир, оставило большой след в истории.
На официальную и праздничную церемонии пригласили избранных лиц. Очевидно, что среди большой массы людей были и Мелания, и пятеро детей Трампа. В своих речах новоизбранный президент США неоднократно отмечал, что он очень ценит и любит свою семью, пишет Show 24.
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Стоит отметить, что первой женой Трампа была чешская спортсменка и модель Иванна Зельничкова, которая родила ему троих детей – Дональда-младшего, Иванку и Эрика Фредерика. Вторая – актриса Марла Мейплз. Они имеют единственного общего ребенка Тиффани. У Мелании и Трампа есть общий сын Баррон.
Сначала Иванка, Эрик и Дональд-младший стояли рядом с Илоном Маском, Марком Цукербергом и Джеффом Безосом. Самый младший сын был рядом с матерью, а Тиффани заметили на входе в Капитолий.
Позже дети сплотились вокруг отца, когда тот принимал присягу президента США.
Чем занимаются дети Дональда Трампа
- Баррон Трамп учится в Нью-Йоркском университете на факультете права и бизнеса. В июле 2024 года он основал собственную компанию в сфере недвижимости Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., однако ее деятельность была прекращена в ноябре того же года.
- Иванка Трамп в далеком 2018 году она и ее муж, Джаред Кушнер, работали как старшие советники Белого дома. Сегодня СМИ предполагают, что пара Трамп-Кушнер имеют состояние в сумме от 800 миллионов долларов до почти 1 миллиарда долларов.
- Дональд-младший занимается бизнесом и занимает должность исполнительного вице-президента в компании Трампа.
- Эрик Трамп также является исполнительным вице-президентом по развитию и поглощениям в The Trump Organization.
- Тиффани Трамп не занимала никакой роли в политической кампании своего отца, а также не работала при его первой каденции в Белом доме. В 2022 году вышла замуж за миллиардера.