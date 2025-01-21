На официальную и праздничную церемонии пригласили избранных лиц. Очевидно, что среди большой массы людей были и Мелания, и пятеро детей Трампа. В своих речах новоизбранный президент США неоднократно отмечал, что он очень ценит и любит свою семью, пишет Show 24.

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Стоит отметить, что первой женой Трампа была чешская спортсменка и модель Иванна Зельничкова, которая родила ему троих детей – Дональда-младшего, Иванку и Эрика Фредерика. Вторая – актриса Марла Мейплз. Они имеют единственного общего ребенка Тиффани. У Мелании и Трампа есть общий сын Баррон.

Инаугурация Дональда Трампа – Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший / Фото Getty Images

Сначала Иванка, Эрик и Дональд-младший стояли рядом с Илоном Маском, Марком Цукербергом и Джеффом Безосом. Самый младший сын был рядом с матерью, а Тиффани заметили на входе в Капитолий.

Мелания Трамп с сыном / Фото Getty Images

Позже дети сплотились вокруг отца, когда тот принимал присягу президента США.

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