Курьез на инаугурации Трампа: как шляпа Мелании испортила романтический момент

На инаугурации Трампа 20 января произошел забавный случай. Все случилось в Капитолии США, когда новоизбранный президент хотел поцеловать свою жену Меланию.

Помешала этому обычная шляпа первой леди – она оказалась настолько большой, что мужчина просто не смог дотянуться до лица жены. Все это сняли телекамеры, которые вели прямую трансляцию церемонии, пишет Show24.

Вас также может заинтересовать За несколько часов до инаугурации Трампа: Байдены сделали прощальное фото на фоне Белого дома

Видео быстро разлетелось по сети, ведь церемонию показывали все главные телеканалы США, в частности Sky News. На кадрах хорошо видно, как Дональд подходит к Мелании для поцелуя, но шляпа становится им помехой. В то же время политик умело выкрутился из ситуации, не подав вида.

Дональд Трамп пытался поцеловать Меланию: смотрите видео онлайн

Что известно об образе Мелании Трамп

Мелания Трамп появилась на инаугурации в элегантном наряде от американских дизайнеров. Первая леди выбрала синее пальто от нью-йоркского бренда Adam Lippes, которое она соединила со шляпой такого же цвета и белой каймой от Eric Javits.

Довершили образ изящный белый шифоновый шарф и синие бархатные туфли. Волосы первой леди были аккуратно собраны в элегантный пучок, что подчеркнуло изысканность ее наряда.