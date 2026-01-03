Беременная победительница "Холостяка-13" показала чувственное видео с любимым
- Победительница "Холостяка-13" Инна Белень объявила о беременности вместе с женихом Иваном на пост-шоу проекта.
- Пара планирует гендер-пати в январе, а рождение ребенка ожидается в апреле, и они предполагают, что это будет мальчик.
Победительница 13 сезона "Холостяка" Инна Белень пришла в студию пост-шоу проекта, которое вышло вчера, вместе с женихом Иваном. Пара впервые объявила, что ждет ребенка.
Инна опубликовала трогательное видео с любимым и поделилась новостью о беременности с подписчиками. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.
Кстати Победительница "Холостяка-13" Инна Белень объявила о беременности
В начале ролика Инна Белень стоит рядом с Иваном и говорит, что они больше не могут быть вдвоем. Позже влюбленные ссорятся, и в конце видео воссоединяются и блогер сообщает, что беременна.
Эта история начиналась с двух сердец. Но жизнь имела другой план. Этот путь я буду проживать вместе с вами,
– написала Белень.
В комментариях под заметкой люди поздравляют пару с будущим пополнением.
Инна Белень объявила о беременности / видео из инстаграма блогера
Инна и Иван пока не знаю пол ребенка, но думают, что это будет мальчик. Пара планирует устроить гендер-пати в январе, а рожать блогер будет в апреле.
Сейчас у нас лучшее время. Рядом со мной мой человек. Если людям надо быть вместе, они друг друга найдут снова,
– сказали они на пост-шоу.
Что известно об отношениях Инны и Ивана?
Инна Белень познакомилась с Иваном еще в школе. Сначала они были друзьями, а потом перестали общаться. Уже во время полномасштабного вторжения воссоединились и начали встречаться.
Об отношениях с Иваном Инна объявила в мае, а недавно сообщила, что они обручились. Сейчас влюбленные не расписаны, а свадьбу планируют отпраздновать летом.